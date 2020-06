annonse

USAs president Donald Trump får sitt pass påskrevet av VG-profil Hanne Skartveit.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit er ikke snau i sin beskrivelse av Donald Trump og de pågående opptøyene i amerikanske storbyer. Hun skriver i sin kommentar at hun visste at mørket ville senke seg over USA med Trump som president, men at hun aldri hadde sett for seg det hun nå opplever.

– En amerikansk president som får ridende politi til å oppløse en fredelig demonstrasjon med tåregass og gummikuler fordi han ønsker å bli tatt bilde av foran en kirke. En amerikansk president som indirekte oppfordrer til vold via sosiale medier. En amerikansk president som ikke gjør noe som helst forsøk på å samle, men tvert om gjør alt han kan for å så enda mer splid, skriver Skartveit.

Hun understreker at det ikke er første gangen USA opplever splid og konflikt.

– Rasekonfliktene i USA går 400 år tilbake i tid, til den gangen det kom slaveskip til havnene fylt med mennesker som ble solgt som kveg på markedet.

– Viser ingen medfølelse

Skartveit konstaterer at den amerikanske Nasjonalgarden er blitt brukt under tidligere hendelser, blant annet for å beskytte svarte elever som skulle integreres i skolen i 1957, og da president Lyndon B. Johnson brukte Nasjonalgarden for å beskytte borgerrettsmarsjen fra Selma til Montgomery i Alabama i 1965.

– Begge disse gangene skjedde det til støtte for USAs svarte befolkning som kjempet for å bli en fullverdig del av det amerikanske samfunnet. Ikke som nå, for å slå ned protester mot rasisme og undertrykking av USAs minoritetsbefolkning. Og ikke som nå, med en president som truer med å overkjøre delstatenes myndigheter, og kaller dem feige dersom de ikke slår hardt ned på sine egne innbyggere, skriver Hanne Skartveit.

– Donald Trump viser ingen medfølelse med dem som har mistet livet, ingen forståelse for dem som er sinte. Ingen kjærlighet til de amerikanerne som føler seg oversett og undertrykket. Det kommer ikke et eneste forsøk på forsoning fra dagens president, fortsetter hun.

– Befinner seg i et alternativt univers

I kommentarfeltet er det mange som ytrer seg kritisk til Skartveits kommentar. En av dem som reagerer er mediekritikeren George Gooding.

– Skartveit befinner seg i det alternative universet hvor det som foregår bare er fredelige protester. I virkeligheten handler det om svært ødeleggende opptøyer som rammer nettopp minoritetsbefolkningen ganske hardt, ved at deres nabolag, deres butikker, deres lokale myndigheter, blir ramponert, utsatt for vold, og brent ned, skriver han.