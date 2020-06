annonse

Det siste året har borgerkrigen blitt en lukrativ lekeplass for smuglere, våpenselgere og leiesoldater. Og i kulissene lurer stormaktene.

Borgerkrigen i landet finansieres av en rekke utenlandske sponsorer, skriver Berlingske. Landet er delt i to: Hovedstaden Tripoli kontrolleres av den FN-godkjente samlingsregjeringen ledet av Fayez al-Sarraj, som av Berlingske beskrives som «dysfunksjonell». Land som Egypt, Saudi-Arabia og delvis Frankrike støtter Khalifa Haftar, som kontrollerer store deler av Libya bortsett fra hovedstaden.

Den internasjonale våpenblokaden kalles for en vits av FN. Kaos og lovløshet herjer, selv eksperter mangler oversikt over hvem som er alliert med hvem.

Et eksempel: Selv om USA offisielt støttet Sarraj-regjeringen, har president Donald Trump uttrykt sin støtte til Haftar.

Gaddafi

Drapet på Muammar Gaddafi i 2011 skapte ikke fred og demokrati, men fullstendig anarki og kaos. EU aner ikke hva de skal gjøre med problemet, annet enn å registrere en voldsom strøm av flyktninger over Middelhavet, som assisteres velvillig av diverse NGOer. Kun de kaotiske tilstandene i Libya virker som en brems på trafikken. Det oljerike landet Libya har dessuten blitt et fristed for terrorister, etter at kalifatet i Syria og Irak falt.

Russland bidrar gjennom Wagner Group med våpen og leiesoldater, de har tatt parti med Haftar. Ifølge US AFRICOM bidrar russerne også med jagerfly:

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

—–

“For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.” – Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Og nå kommer Tyrkia og Erdogan på banen. Tyrkiske droner brukes for å hjelpe Tripoli-regjeringen, og skal ha ødelagt russiske våpenlagre. Ifølge den regjeringstro tyrkiske avis Daily Sabah skal 90 prosent av de russiske leiesoldatene blitt jaget på flukt ut av en by som er overtatt av tyrkiske styrker.

Krigen kan vare i 15 år

FN har lenge advart om at krigen er i ferd med å utvikle seg til en såkalt proxy-krig – en krig som styres av stormakter men utkjempes av stedfortredere. Libya-ekspert Mansour el-Kikhia sier til Al-jazeera:

«Det er et nullsumspill. Hverken Russland eller Tyrkia er villige til å oppgi det det har vunnet i Libya. Jeg er sikker på at hvis Haftar mister mer territorium, vil også Egypt blande seg inn. Det er en katastrofe. Denne krigen kan fortsatte i 15-20 år til.»

FN melder 2. juni at det skal være enighet om å gjenoppta samtaler om våpenhvile. «Ifølge FN skal samtalene dreie seg om en «humanitær våpenhvile». De beskrives som et viktig skritt mot en varig våpenhvile, og skal sikre at myndighetene kan bruke kreftene på å håndtere koronautbruddet», skriver NTB. Men samtidig raser kampene rundt Tripoli videre, og få eller ingen eksperter tror på en varig fredsavtale.

Norge deltok med jagerfly under borgerkrigen i 2011 som førte til at Gadaffi ble fanget og lynsjet. Norske jagerflygere fløy 2820 oppdrag og slapp 588 bomber. Daværende forsvarsminister Grete Faremo (Ap) sa til flygerne at de hadde «levert prestasjoner i verdensklasse».