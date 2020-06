annonse

MDG-leder Une Bastholm ser nytte av å øke bruken av oljepenger, men det skal gå til grønne tiltak. Slike som kan trygge arbeidsplasser i mange tiår fremover.

Hun sier til Aftenbladet at oljeprisfallet er dramatisk, og at det er knyttet til coronakrisen, men det kunne ha kommet uansett. Den ustabile råvareprisen gjør oss sårbare. Hun mener også at verden må omstiller seg for å håndtere klimakrisen. I kjølevannet av virusutbruddet tror Bastholm at vi nå har fått en mulighet til en omstilling.

– Alle vet at jeg tenker på klima, men jeg er også finanspolitiker, og jeg er utrolig bekymret for den økonomiske sårbarheten oljeredningspakken setter Norge i. Til og med nå når vi tar så kraftfulle grep, så fortsetter vi å se til forrige århundrets industrieventyr, i stedet for å rigge industrien, og særlig leverandørindustrien, inn mot de nye, grønne næringene vi vet er mer tilpasset vår tid, sier medlemmet i stortingskomiteene for finans samt energi og miljø, sier hun.

Aftenbladet spør MDG-lederen om hun vil takke oljeindustrien for at Norge har økonomiske muskler til å takle viruskrisen. Det vil hun.

– Oljeformuen gir en eksepsjonell sikkerhet for staten Norge. Ja, jeg takker oljearbeiderne for å ha gitt oss oljepengene, og jeg takker også politikerne som bestemte at pengene skulle gå inn i et fond. Det fondet har vi, uansett om vi fortsetter å investere i fossil energi eller ei. Det store problemet med oljeredningspakken er at fellesskapet nå tar risiko som selskapene selv ikke våger, uten at vi fjerner potensialet for store tap. Vi gjør oss mer oljeavhengig, i en tid hvor olje og gass vil bli mindre og mindre etterspurt. Det kan bli penger rett ut av vinduet, og jeg registrerer at Finansdepartementet derfor advarer mot pakken.

Une Bastholm tror havvind kan bli et like stort industrielt eventyr for Norge som oljen, men hun erkjenner at verdiskapingen ikke blir like høy. Men hun mener at kompetansen fra oljebransjen kan være nyttig til å etablere grønne løsninger og hun ser også en fremtid i karbonlagring.