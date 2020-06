annonse

Johan H. Andresen sammenligner Antifa med norske motstandsfolk under andre verdenskrig.

På Twitter skriver Ferd-eier og milliardær Andresen, som også er leder av Oljefondets etikkråd:

– Antifa-organisasjonen Milorg (…) mottar kapitulasjonen på Akershus fort i Oslo, Norge, fra «fa»-parten den 11. mai 1945.

The #Antifa organisation Milorg, here represented by Terje Rollem, accepts the surrender of the Akershus Fortress, in Oslo, Norway from the «fa-part» on May 11, 1945. Photo: Johannes Stage. pic.twitter.com/O2prW9E5Es — Johan H. Andresen (@FerdOwner) June 1, 2020

Andresen har mest sannsynlig hentet inspirasjon fra USA, hvor en rekke personer har gjort en lignende sammenligning mellom Antifa og amerikanske soldater som gikk i land i Normandie i juli 1944. Trolig er disse utspillene en reaksjon på at Trump vurderer å erklære Antifa som en terrororganisasjon.

Geir Furuset skriver i Document:

«Blant de 131 som har retweetet Andresen finner vi blant annet journalistene Eirik Mosveen (VG) og Lars Joakim Skarvøy (Schibsted), jazzmusiker og komponist Bugge Wesseltoft og den ikke ukjente stjerneadvokaten John Christian Elden.»

Logikken som uttrykkes er at amerikanske soldater (og Milorg) slåss mot fascismen, og det samme gjør Antifa. Derfor sidestilles de på denne måten.

I guess we know which side you would of been on 😕 pic.twitter.com/bSgU1Dnglm — JDS (@hope2travel) August 17, 2019

Reaksjoner

Utspillet til Andresen skaper reaksjoner både i Twitter-tråden og på Facebook. Her følger et lite utvalg:

– Toppen av ignorans! Flere i min familie var aktivt med i Milorg. De minnet veldig lite om Antifa-trashet som Andresen tydeligvis beundrer, og de hadde foraktet disse krapylene om de hadde levd idag. Herrejemini… Hva er det Andresen røyker nå, tro? Eller er han naturlig blåst??

– Det er bedritent å trekke parallell mellom terrorbevegelsen i USA, som prøver å rive istykker eget samfunn og land, med MILORG under krigen her hjemme.

– Var Milorg terrorister? Ikke bra.

– Det er himmelvid forskjell på Milorg og dei som kallar seg #Antifa. #Antifa er «antifa» akkurat som DDR var demokratisk. In name only.

– Oj oj…her trengs litt historiekunnskaper oppdatering. Halvterrorgruppa Antifa kan best sammenlignes med brunskjortene som sprang rund og banket meningsmotstansere.

– Trodde virkelig bedre om deg. Dette er lavmål, Milorg var helter som kjempet for å frigjøre sitt land fra nazismen. Antifa er en venstreradikal voldelig organisasjon, som ikke skyr å bruke vold mot sivile og uskyldige.