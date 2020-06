annonse

Det er en reportasje på Urix 27. mai som har fått Mina Bai til å reagere.

Det er Sidsel Wold som har laget reportasjen fra Teheran.

«I en reportasje på Urix 27. mai spaserer NRKs Sidsel Wold gjennom en park. En mann sitter på en benk med konas hode i fanget. Om man ikke visste bedre ville man trodd dette var Paris. Det er Teheran. Sikkert det rike ambassadestrøket nord i Teheran, der privilegerte, rike mennesker lever gode og stille liv. Dette presenteres for det norske folk som en illustrasjon på «det daglige livet» i Iran,» skriver Bai i Nettavisen.

Bai henviser til neste segment, hvor Wold viser en ung iransk kvinne med en kronisk sykdom. Kvinnen sitter uten hijab i hjemmet sitt og Wold lar henne klage på sanksjonene fra det internasjonale samfunnet.

Men den samme jenta ville fått bot og all verdens straff for å vise håret og være utildekket i en reportasje i Iran.

«I Iran gjelder obligatorisk hijab-lov for kvinner, og kvinner kommer daglig i konflikt med regimets moralpoliti. Strenge straffer venter de som trosser påbudet. Men så lenge hun omtaler amerikanske sanksjoner i kritiske ordelag, så tillater regimet dette,» skriver Bai.

Mina Bai mener NRK og Sidsel Wold er med på en «kampanjereportasje mot amerikanske sanksjoner. Men de unnlater å nevne at mat og medisiner er unntatt fra amerikanske sanksjoner. Amerikanske myndigheter har presisert dette mange ganger, men NRKs team gidder ikke en gang å sjekke dette.»

Bai påpeker at NRKs reportasje er styrt av regimet ellers ville de aldri fått tillatelse til å filme. Hun tror derfor Wold lager slike reportasjer av opportunistiske grunner. Hun ønsker å fortsette å være Teheran-korrespondent:

– De reportasjene hun sender fra Iran er kontrollert av regimet – og ergo regimevennlige. All filming trenger nemlig tillatelse fra regimet. Hun vet veldig godt at dersom hun lager én eneste kritisk reportasje, vil hun miste tillatelsen.

Regimet i vil vise verden at Iran er et koselig land som lider uskyldig kun på grunn av vestlige sanksjoner. «Et stort propagandaapparat jobber nettopp for at vi i vesten skal tro at det er slik det er. Men virkeligheten for iranere flest er totalt annerledes,» skriver Bai.

NRK og Sidsel Wold har så langt ikke svart på kritikken.

