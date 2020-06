annonse

annonse

Etter et videomøte Donald Trump hold mandag 1. juni, har TV2 følgende overskrift:

Trump i videomøte: – Dere må kjøre over demonstrantene ellers ser dere ut som idioter

Men det sa han aldri.

annonse

Det er New York Times som har fått tilgang til et opptak av et videomøte mellom Trump og guvernørene. Men overskriften er det TV2 som har ansvaret for.

Problemet er bare at Trump feilsitereres. En Resett-leser reagerer kraftig, og skriver i en e-post til redaksjonen:

«Jeg leste denne overskriften i dag, og ble litt satt ut med det samme. Men etter å ha lest hva presidenten egentlig sier litt ned i saken, så kjente jeg sinnet komme. Hvordan kan denne journalisten skrive direkte villedende og «fake news»? Det fremstilles som om Trump ber om att demonstrantene skal kjøres ned!!»

I selve teksten siterer TV2 korrekt nok:

annonse

– Dere må dominere. Hvis dere ikke dominerer, kaster dere bort tiden deres. De kommer til å kjøre over dere og dere vil se ut som en gjeng med idioter, sa presidenten til guvernørene.

Det er altså en advarsel om at demonstrantene som kommer til å «kjøre over» myndighetene. Ikke en oppfordring til at myndighetene om å kjøre over demonstranter.

I en tale som Trump holdt samme dag sa han følgende:

– I dag har jeg sterkt anbefalt at alle guvernører utplasserer nasjonalgarden i tilstrekkelig antall slik at vi kan dominere gatene, borgermestre og guvernører må etablere en overveldende tilstedeværelse av de som opprettholder lov og orden til volden har blitt satt en stopper for.

Les også: Trump kaller voldelige demonstrasjoner for «terrorisme» og truer med hæren

annonse

I talen snakker Trump om politi som får mursteiner kastet i ansiktet, om modige sykepleiere som har kjempet i månedsvis mor coronaviruset nå ikke våger å forlate hjemmene sine på grunn av opptøyene.

Trump sier videre:

– Hvis en by eller en stat nekter å gjøre det som er nødvendig for å forsvare liv og eiendom hos sine borgere, vil jeg mobilisere USAs militære styrker og raskt løse problemene for dem.

– Amerika trenger å skape, ikke ødelegge, samarbeid i stedet for avsky, sikkerhet fremfor anarki, helbredelse i stedet for hat, og rettferdighet i stedet for kaos.

Hele talen kan ses nedenfor: