Frp-profilen reagerer kraftig mot Arild Rønsens påstander om islamkritikk og rasisme.

Resett rapporterte mandag kveld at Arild Rønsen, en erfaren journalist med 20 års erfaring som redaktør i musikkavisen PULS, samt bakgrunn fra Klassekampen, skrev et svært omstridt debattinnlegg i Nettavisen, der han stiller spørsmål ved islamkritikerne Hege Storhaugs og Halvor Foslis menneskesyn, og antyder at de to er rasister fordi de velger å kritisere islam som helhet.

Komplett uvitenhet

Innlegget har vekket kraftige reaksjoner i sosiale medier, og har utløst en rekke tilsvar. En av dem som reagerer er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. I et innlegg på Facebook bruker han Arild Rønsens egne ord mot ham.

– Er Arild Rønsen rasist? Eller jeg kan stille spørsmålet på en annen måte; hvor ligger forskjellen på å utvise komplett uvitenhet om det skrevne og uttalte ondskapsfulle budskapet fra en religiøs ideologi, og det å beskylde en idealist som står for det motsatte for rasisme? skriver Tybring-Gjedde i innlegget.

– Arild Rønsen ikke bare fordummer debatten, han gjør den til en populistisk folkeavstemming for å sjekke hvem som får flest likerklikk, skriver Frp-politikeren videre.

Roser Storhaug

Han roser Hege Storhaug, som han ser på som en frihetsforkjemper som står opp for de som trenger det.

– Mens Hege Storhaug hver dag bruker sin tid for å kjempe for de som blir utsatt for islams kraftfulle og kollektive undertrykking, driver Arild Rønsen tilfeldig kunnskapsløs skriveri fra ytterste venstre – helt uten evne til å formidle hva han står for, skriver stortingsrepresentanten.

– Sannheten er at Rønsen og resten av venstresiden mistet sitt ideologiske kompass den dagen den omfavnet islam og sharia.

Populisme og likerklikk

I en kommentar til Resett sier Tybring-Gjedde at han skriver som han gjør, fordi han anser at Rønsen med sin kommentar bidrar til å få en debatt om et alvorlig tema til å dreie seg om en kamp om populisme og likerklikk.

– Han vet at uansett hva han skriver i en slik sammenheng, så vil MSM omfavne budskapet. Og samtidig bidrar han til å skape mer unødvendig og potensielt farlig spenning i samfunnet. Han selv går imidlertid uberørt av det hele, sier Tybring-Gjedde til Resett.

