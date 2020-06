annonse

En journalist som skriver for den amerikanske sportskanalen ESPN har havnet i hardt vær etter to nokså motstridende Twitter-meldinger.

I den første tweeten 28. mai støtter sportsjournalisten Chris Martin Palmer demonstranter som setter fyr på bygninger i et fattig område i Minneapolis. «Brenn dritten ned. Brenn alt til grunnen», skrev Palmer på Twitter.

Men da mobben angrep hans egne, skiftet Palmer raskt innstilling. Tre dager senere skrev Palmer:

«De angrep akkurat nå vårt søstersamfunn rett nede i gata. Det er et gated community, og de forsøkte å klatre over murene. De måtte slå dem tilbake. De ødela en Starbucks og er nå foran min bygning. Få disse dyrene til helvete ut av mitt nabolag. Gå tilbake til der dere bor.»

Han skriver i en annen tweet at sikkerhetsvakter ringte til politiet etter hjelp, og at enkelte ble arrestert: «Vi lever i et vakkert og trygt område og har stolthet. Disse folkene hadde ingen stolthet og var ikke demonstranter.»

Welp. They’re gone. Security called the cops and they swarmed. Some scattered, others were arrested. (You hate to see it.) Tense moments. There’s graffiti everywhere. We live in a beautiful, safe community and have pride. These people had no pride and weren’t protesters. — Chris Martin Palmer (@ChrisPalmerNBA) May 31, 2020

Reaksjoner

Flere har reagert på det som de anser for å være nokså dobbeltmoralsk.

Nettavisen The Post Millennial skrev om saken. Palmer har senere unnskyldt seg, og sier blant annet at han ikke visste at området som han ønsket skulle brenne ned var et område for folk med lav inntekt.

A couple of nights ago I RT’d a picture of a burning building in Minny. I did not know it was low income housing for many. That was my mistake. I do not endorse property destruction of any kind. Real protestors don’t loot. Peaceful protest is the only way. Be safe. God Bless. — Chris Martin Palmer (@ChrisPalmerNBA) June 1, 2020