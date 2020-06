annonse

annonse

Rasmus Paludan vil forsøke å komme inn på Folketinget, denne gangen med et parti han kaller Hard Line. som han sier er søsterpartiet til Stram Kurs.

Bakgrunnen er at Stram Kurs skal ha blitt tatt i å jukse med underskriftene, og derfor er utestengt fra neste valg, ifølge EkstraBladet. Paludan nekter for at partiet har gjort noe galt.

– Hard Line betyder Stram Kurs på engelsk, så det er vårt søsterparti, forteller Rasmus Paludan i en video på Hard Lines hjemmeside.

annonse

Les også: Grov rasisme mot dansker: – Dere skal utryddes – vi kommer ikke til å integreres

Det nye partiet har identisk politikk og de samme kandidatene som Stram Kurs. De to partiene har dessuten samme adresse.

Men ifølge Paludan er det ikke han som er leder i det nye partiet Hard Line. Paludan opplyser at partiet er godkjent for et par måneder siden.

Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs fikk masse oppmerksomhet da de stilte til sist Folketingsvalg. Paludan ble omtalt som både hjerneskadet og ekstremt ubehagelig.

annonse

Paludan måtte ha politibeskyttelse på grunn av sin kraftige kritikk av islam og innvandring, som blant annet ble uttrykt ved at Paludan brant koranen. Partiet Stram Kurs fikk litt for få stemmer til å få plass på Folketinget ved valget våren 2019.

Les også: Dansk politiker brant koranen i protest