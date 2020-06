annonse

Opptøyene i USA etter politivolden som førte til at den svarte amerikaneren George Floyd døde, har kommet som et kjærkomment lite pust i bakken for hardt pressede politikere verden rundt.

Her kan de for en stakket stund få bort oppmerksomheten fra dem selv og de hjemlige problemene de har og heller skyte med tung skyts mot USAs president, Donald Trump.

Jonas Gahr Støre er en av disse.

Han går ut i et intervju med NTB og kritiserer Trump for omtrent alt. Det morsomme er at kunnskapen som Støre besitter om sakens kjerne spesielt og amerikansk politikk generelt, virker å være på barneskolenivå. Ikke dårlig av en tidligere utenriksminister og nå leder av det som skal være arbeidernes parti. Han passer jo godt inn der som den mangemillionæren han er.

– Det er jo dypt tragisk, både for den som ble drept, familien og den øvrige befolkningsgruppen som han representerer, sier Støre til NTB.

Hva tenker Støre på her tro? Befolkningsgruppen som George Floyd representerer? Tenker han da på de kriminelle? Floyd var som de fleste vet svart og ifølge organisasjonen NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) så blir farvede amerikanere fengslet 5 ganger så ofte som hvite. Det er en grunn til det, og den henger ikke (bare) sammen med rasisme.

Det er et kjent faktum at farvede amerikanere er overrepresentert på kriminalstatistikker i USA. Hva grunnen til det er skal jeg ikke spekulere i. Den er nok sammensatt, men det er klart at når man vokser opp i en getto hvor arbeidsledighet og fattigdom florerer i tillegg til at kriminelle gjenger har solid fotfeste, så er ikke forholdene de beste hverken for utdanning eller jobb.

For George Floyd var ikke noe unntak. Han vokste opp i Houston i Texas, hvor han hadde et kriminelt løpeblad over en ti års periode som kulminerte med en alvorlig siktelse og 5 års fengsel. Floyd var en del av en gjeng som hadde posert som arbeidere for å komme inn i huset til en småbarnsmor for å stjele det som var av verdi der. Da hun ikke gikk i fellen deres, hadde Floyd hoppet ut av bilen han satt i, og presset en pistol mot maven hennes samtidig som han truet med å skyte henne. Han ble altså dømt for væpnet ran. De andre dommene involverte alt fra narkotikadommer til annet fusk og fanteri.

Så hvis Støre forsøker å spille på det uskyldsrene bildet som Floyd nå blir portrettert under hvor han fremstilles som en «vennlig gigant» fordi han ifølge media hadde flyttet til Minneapolis for å starte et nytt og bedre liv, så viser det faktum at han ble arrestert for å forsøke å kjøpe noe med en falsk dollarseddel noe annet. At han ble drept for dette av politiet er selvsagt uhyrlig og politimannen som er ansvarlig skal stilles til rette for det han gjorde. Men George Floyd var ingen engel.

– Covid-19 rammer sosialt skjevt og tar livet av flere afroamerikanere enn hvite amerikanere, sier så Støre videre.

Ja, for det er Donald Trump sin skyld selvsagt? Er det mulig å være så korka? Ja, det er visst det. Ihvertfall hvis du heter Jonas Gahr Støre.

– På toppen av det, har vi en president som ikke klarer å være en samlende figur, og som ikke har empati. Det er jo en kontrast til egenskaper som nesten alle presidenter før ham hadde, sier AP-lederen.

Klarer du å være en samlende figur, Støre? Før man kritiserer andre så burde man kanskje ta en titt i speilet først. Det er vel knapt noen politiker i Norge i dag som splitter befolkningen mer enn nettopp Støre.

– Det er jo portforbud i et titalls amerikanske byer. Og en president som vurderer å sette hæren inn mot demonstranter. Det er ikke vanskelig å forstå at et slikt land har mer enn nok med seg selv, avslutter alles Jonas.

En president som setter sikkerheten til egne borgere først og som forstår viktigheten av å opprettholde lov og orden i samfunnet, er en du burde se opp til og ikke kritisere, Støre. Ta en titt på forholdene i Oslo som blir styrt av din partifelle Raymond Johansen, og lær heller av Trump.

Det er nemlig heller ikke vanskelig å forstå at slik forholdene er nå, så har nok både du og Raymond mer enn nok med dere selv, og burde konsentrere dere om hjemlige problemer og finne løsninger på dem i stedet for å bruke tid på å være politisk korrekte.

Donald Trump bruker ihvertfall ikke tid på å kritisere Støre eller det norske Arbeiderpartiet, selv om han muligens burde ha gjort det.

