I over en uke nå har det vært protester i USA etter at George Floyd døde da han ble holdt nede av fire politifolk i Minneapolis. En kjent amerikansk investor mener mener mediene og politiske motstandere av Donald Trump bevisst skaper et inntrykk av utbredt rasisme for å oppmuntre til offermentalitet hos afroamerikanere. Mediene og Demokratene ønsker at protestene skal fortsette og tror det vil øke sjansene for å vinne valget i november.

Den amerikanske investoren Peter Schiff er mest kjent for sin kritikk av ekspansiv pengepolitikk. Han har heller ikke vært nådig i sin bedømmelse av Donald Trump, som har ønsket negative renter. Men i en podkast publisert mandag kveld norsk tid er det det dødsfallet til George Floyd som Schiff bruker tid på.

Schiff mener det ikke er noe ved videoen av at Floyd holdes nede som i seg selv tilsier rasisme. Det er åpenbart tjenesteforsømmelse og manglende hensyn og omsorg til en persons liv som utvises, men fra det man ser på bildene kunne man like godt mistenke at disse politifolkene kunne gjort det samme med en hvit mistenkt som motsatte seg arrestasjon. Dette er mer et spørsmål om politivold enn rasisme, sier Schiff.

Han mener alle påstandene om rasisme har blitt drevet frem i mediene og at resultatet er at grupper settes opp mot hverandre. Mediene gjør også det de kan for å legitimere det sinnet demonstrantene utviser. De reagerer bare naturlig på inngrodd og strukturell rasisme, er budskapet mediene og politikere på demokratisk side formidler, mener Schiff.

Schiff sier også at de svarte naturligvis ønsker å unnskylde sin egen oppførsel og manglende fremgang med at de er offer for rasisme. Men rasismen i USA er overdrevet, sier han. Også svarte kan lykkes i USA, noe han mener det er mange eksempler på.

Investoren mener det er den politiske kampen mot Trump som motiverer mediene. De ønsker å spre budskapet om at presidenten godtar og støtter rasismen. De prøver rett og slett å oppildne demonstrantene.

Fjernet

I ettertid har Schiff fjerne videoen fra YouTube og som podkast på grunn av at folk har anklaget ham for å «forsvare politivolden».

«Det var ikke min hensikt,» skriver Schiff på Twitter. «Poenget mitt var å fordømme dem som bruker tragedien til å fremme sine personlige og politiske agendaer.»

Dette er et skjermbilde tatt av CNNs forsiden tirsdag morgen. Som man ser er det et fokus på at demonstrantene er «fredelige» og at Trump «truer med å sette inn de militære». Men natten før hadde flere politifolk blitt skutt av nettopp demonstranter og det i flere byer i USA.

Spekulasjonene om mediene har en agenda vil nok fortsette.

