Store antirasistiske demonstrasjoner sprer seg i USA etter at en politimann drepte svarte George Floyd i USA.

Blant demonstrantene finner man den amerikanske protestbevegelsen Black Lives Matter (BLM). BLM er i ferd med å spre seg utover i verden, og har i flere år demonstrert i Storbritannia og Canada. Nå kommer BLM til Norge og Bergen.

Initiativtakerne til den bergenske utgaven av Black Lives Matter-bevegelsen, som skal holdes på Festplassen fredag 5. juni, er Richard Kiwanuka, Nooshin Zaery, Sara Iden og Rasmus Solberg.

– Sinnet vi nå er vitne til i USA, smitter i stillhet over hele verden, også i Norge (…) Mange er sinte og lei av rasismen de opplever. Det er sinnssykt farlig å la være å snakke om det, fordi sinnet da kan komme ut på feil måte. Derfor vil vi vise solidaritet, men også tilby et alternativ for et sunt utløp for frustrasjonen. sier Kiwanuka til Klassekampen.

Kiwanuka leder av den ideelle organisasjonen Way forward Bergen, som beskriver seg selv på sin hjemmeside:

«Vårt hovedmål er å engasjere enkeltmennesker til en aktiv fritid og skape idrettsglede i krysskulturelle fellesskap.»

Rasisme også i Norge

Zaery er leder i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO). Han nevner kommentarfelt og klagene etter NRKs id-sending.

– Norge er et lite land som ikke kan sammenlignes med USA, men det er mye rasisme også her. Den er bare bedre skjult og vi snakker ikke nok om den. Flere innvandrere må inn i politikken, og de med makt må komme mer på banen, sier Zaery.

INLO oppgir fire samarbeispartnere på sin nettside:

Integrerings -og mangfoldsdirektoratet – IMDI

Utlendingsdirektoratet – UDI

International Organization for Migration – IOM

Enhet for Mangfold og Integrering – EMI

Også demonstrasjon i Oslo

I Oslo avholdes demonstrasjonen «We can’t breathe» samme dag, ved den amerikanske ambassaden. Onsdag 3. juni hadde 13.000 meldt sin ankomst via Facebook, over 33.000 sto som «interessert».

– Vi vil sende en tydelig beskjed, så den norske regjeringen, politiet og befolkningen skal forstå at institusjonell rasisme er et grunnleggende problem også for svarte mennesker her i Norge, sier Babu Katembo. Han er midlertidig talsperson for Arise, organisasjonen som sammen med African student association har tatt initiativ til protesten.