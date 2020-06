annonse

Heather Mac Donald, en amerikansk advokat og politisk kommentator, har skrevet et innlegg om opptøyene i USA i Wall Street Journal hvor hun avkler påstanden om et rasistisk politikorps.

Advokaten baserer argumentene sine på en serie studier som diskrediterer påstanden om systematisk rasistisk politivold i USA, som ble publisert i den vitenskapelige journalen Proceedings of the National Academy of Sciences i august 2019. Forskerne fant at jo oftere politi møter voldelige mistenkte fra en hvilken som helst etnisk gruppe, desto større er sjansen for at et medlem av den gruppen blir skutt av en politibetjent med døden til følge.

Det er «ingen signifikante bevis for anti-svart skjevhet når det kommer til sannsynligheten for å bli skutt av politiet med døden til følge,» konkluderte studien.

Mac Donald refererer deretter til en analyse av politistyrken i Philadelphia foretatt av Det amerikanske Justisdepartementet i 2015. Denne studien konkluderte med at det var mindre sannsynlig at hvite politifolk skyter ubevæpnede svarte mistenkte, enn var tilfelle med afroamerikanske og/ eller latinamerikanske betjenter.

Til slutt fant forskning fra Harvard-økonomen Roland G. Fryer Jr. heller ingen bevis på rasediskriminering i skuddvekslinger som involverte politiet i USA. Alle bevis på det motsatte unnlater å ta hensyn til kriminalitetsstatistikk og oppførsel før og under samhandling med politiet.

– Feilaktig narrativ

Mac Donald starter innlegget med å argumentere med at George Floyds død i Minneapolis har gjenopplivet narrativet fra Obama-tiden om at den amerikanske ordensmakten er rasistisk. Hun viser til en tweet fra Barack Obama fredag, hvor USAs tidligere president skrev at det er «vanvittig normalt, tragisk og smertefullt» at millioner av svarte amerikanere blir behandlet annerledes av det amerikanske strafferettssystemet på grunn av sin rase. Obama oppfordret derfor politiet og publikum om å opprette en «ny normal», der fordommer ikke lenger «infiserer institusjonene og hjertene» til amerikanere.

Mac Donald viser deretter til presidentkandidat Joe Biden, som ga ut en video om politivold mot svarte samme dag. Biden hevdet at alle afro-amerikanere frykter for sin sikkerhet grunnet «dårlig politi» og at svarte barn blir instruert om å tolerere politimishandling bare for å «komme seg hjem.» Minnesota-guvernør Tim Walz fordømte også «grunnleggende institusjonell rasisme» under en pressekonferanse på fredag. Han hevdet at svarte amerikanere hadde rett til å avvise løfter om politireform som tomt ordgyteri.

Mac Donald mener derimot at denne anklagen om systematisk rasistisk politivold er feil. Uansett hvor forferdelig videoen av arrestasjon av Floyd er, er den ikke representativ for de 375 millioner samhandlingene som amerikanske politifolk har med sivile hvert år. Et solid bevismateriale finner ingen strukturelle rase-baserte skjevheter innad i amerikanske rettshåndhevelsesinstitusjoner når det gjelder arrestasjoner, tiltale eller soning. Kriminalitet og mistenkelig oppførsel – ikke rase – avgjør de fleste av politiets handlinger.

Mac Donald forklarer at amerikanske politifolk skjøt tilsammen 1.004 individer med døden til følge i 2019. De fleste av de døde var bevæpnede eller på en annen måte farlige. Afro-amerikanere stod for omtrent en fjerdedel av de drepte (235) – et forhold som har holdt seg stabilt siden 2015. Denne andelen av svarte ofre er derimot mindre enn hva kriminalitetsraten blant afroamerikanere ville har forutsatt, siden antall skudd løsnet av politiet er en funksjon av hvor ofte betjenter møter væpnede og/eller voldelige mistenkte. I 2018, det siste året da slike data ble offentliggjort, utgjorde afroamerikanere 53 prosent av bekreftede drapsmenn i USA og omtrent 60 prosent av alle ranere – selv om gruppen utgjør kun 13 prosent av befolkningen.

Mac Donald viser til at amerikansk politi skjøt og drepte til sammen ni ubevæpnede svarte og 19 ubevæpnede hvite i 2019, ned fra henholdsvis 38 og 32 saker i 2015. I 2018 var det 7.407 afroamerikanske drapsofre i USA. Forutsatt at det var et tilsvarende antall ofre i fjor, representerer de ni ubevæpnede svarte ofrene for politiskyting 0,1 prosent av alle afroamerikanere drept i 2019. Til sammenligning, er det 18,5 ganger mer sannsynlig at en politimann blir drept av en svart mann, enn at en ubevæpnet svart mann drepes av en politibetjent.

Mac Donald refererer deretter til drapsstatistikk fra i mai måned i Chicago alene. På Memorial Day (25. mai)-helgen, ble 10 afroamerikanere drept i drive-by-skytinger; en 72 år gammel afroamerikansk mann ble skutt i ansiktet 29. mai; to 19 år gamle svarte kvinner ble drep med skytevåpen noen timer tidligere; mens en 16 år gammel gutt ble stukket i hjel med sin egen kniv samme dag. Helgen før, ble 80 chicagoanere skutt i drive-by-skytinger – 21 med døden til følge – med ofrene overveldende svarte.

«Politivold er derfor ikke grunnen til det er åtte ganger så sannsynlig at svarte dør av drap enn mye hvite og latinamerikanere. Kriminelle voldshandlinger er,» konkluderer Mac Donald.

Mac Donald fastholder at dette falske narrativet om systematisk rasistisk-inspirert politivold mot afroamerikanere har ført til flere forsettlige drap på politioffiserer under Obama-presidentskapet. Dette mønsteret kan nå gjenta seg etter Minneapolis-hendelsen. Politibetjenter blir overfalt og beskutt når de prøver å arrestere mistenkte for våpenkriminalitet, eller når reagerer på de voksende opptøyene. Politistasjoner og tinghus har blitt ødelagt med straffefrihet, noe som vil oppmuntre til mer sivilisasjonsødeleggende vold. Hvis Ferguson-effekten – hvor politibetjenter unngår rettshåndhevelse i minoritetsnabolag i frykt – gjenfødes som følge av episoden i Minneapolis, vil tusenvis av lovlydige afroamerikanerne som er avhengige av politiet for grunnleggende sikkerhet være ofrene.

Mac Donald konkluderer med at politibetjentene i Minneapolis som arresterte George Floyd, må holdes ansvarlige for overdreven bruk av makt. Hun mener at polititrening i USA må fokusere mye mer på nedtrappingstaktikker for å forsøke å unngå lignende episoder i fremtiden. Hun advarer likevel om å la Floyds død «fortsette å undergrave legitimiteten til amerikanske rettshåndhevelsesinstitusjoner,» som hun frykter «vil lede USA på veien mot kaos.»