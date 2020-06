annonse

annonse

Og det som et overtent kruttårn, skriver kulturredaktør Mode Steinkjer i Dagsavisen. Han mener at det hele sier noe om det umenneskelige klimaet som gjennomsyrer deler av det amerikanske samfunnet,

Steinkjer skriver også at USA er blottet for tillit og empati, fra den fattige, illusjonsløse arbeiderklassen til Donald Trump i Det hvite hus, som ble fraktet i bunkeren under Det hvite hus.

– Ute av syne spydde han vulgærkommentarer og fastslo at den antifascistiske Antifa-bevegelsen, som han sammen med «lamestream» medier gir skylden for de voldsomme demonstrasjonene, er en terroristorganisasjon, skriver kulturredaktøren i Dagsavisen.

annonse

Les også: Dagsavisen forsvarer Kina og WHO – angriper Trump

Kulturredaktøren mener at den strukturelle rasismen finner godt jordsmonn i en polarisert politisk virkelighet, og det er de organiserte kriminelle og høyreekstreme som fører til at voldsbruken, ramponeringen og plyndringen eskalerer.

– Det vi ser nå er ikke «bare» et rop om rettferdighet for George Floyd, men også et raseri lyst opp av mange traumatiserende år med undertrykt frustrasjon og sinne over politivold som har endt med drap på ubevæpnede og uskyldige svarte.

Les også: Dagsavisen om Trump: Den oransje fare

annonse

Steinkjer skriver videre at da demonstrasjonene brøt ut angrep Donald Trump Minneapolis-borgermester Jacob Frey på Twitter og kalte han en veik venstreradikaler. USA presidents neste melding fikk Twitter til å reagere, den brøt forbudet om «oppfordring til vold». Trumps budskap var «When the looting starts, the shooting starts», eller «når plyndringen starter, starter skytingen»

– Jeg vet ikke hvordan det er å være svart. Men jeg vet at denne dritten må ta slutt. #blacklivesmatter», avslutter Dagsavisens kulturredaktør.