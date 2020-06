annonse

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, han sier at det er klimapolitikk som regulerer innvandring. Ikke innvandringspolitikk. Klimaendringene kan forårsake masseflukt.

– Underlig nok er likevel de få tusener politikken deres bidrar til å holde borte her og nå, bare en dråpe i havet sammenlignet med de enorme flyktningemassene som om få tiår kan strømme over grensene om Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedums får gjennomslag for sin mangelfulle miljø- og klimapolitikk, skriver Endsjø i Nettavisen.

Endsjø mener Frp og Sp ikke vil at vi endre livsførsel for å redde klima og miljø. I følge de partiene kan vi spise like mye kjøtt, fly som aldri før, produsere mer olje og ha like høyt forbruk. Han sier at det kan i første omgang synes som en ærlig sak, velgerne ikke er opptatt av klima og miljø.

– Men de to partiene og velgerne deres glemmer at klima- og miljøødeleggelsene de fremskynder, kan føre til de mest massive flyktningebølgene – stikk i strid med hva Frp og Sp forfekter som noe av sin kjernepolitikk.

Han tror at klimaendringene kan gjøre at områder med 3,5 milliarder mennesker blir ubeboelige. Så vil havstigning oversvømme tett befolkede områder, dernest ekstremvær, vannkrise og naturmangfoldskrisen, som gjør naturen mindre robust for å motvirke klimaendringene og at hele økosystemer kan kollapse, samt nye blodige konflikter i kjølvannet av miljøødeleggelsene.

Den mest elementære matematikk viser at slike kolossale miljø- og klimaødeleggelser kan innebære milliarder av mennesker i bevegelse, skriver Ensjø og sier at utallige lutfattige, fortvilte og utarmede menn, kvinner og barn vil gjøre sitt ytterste bare for å overleve.

– Det kan bli en situasjon der Norge ikke lenger vil ha noen som helst kontroll over sin flyktning- og innvandringspolitikk, mener professor Endsjø.