Sir Winston Churchill’s statue i Parliament Square, London ble vandalisert av «Black Lives Matter»-demonstranter 6. juni, skriver Breitbart.

Dette skjer på 76-årsdagen for D-dagen, dagen da de allierte styrkene startet sin invasjon av kontinentet, og blant annet gikk i land på fem ulike strender ved Normandie. Churchill var britenes statsminister fra 1940 til krigens slutt i 1945.

Karantenereglene i forbindelse med coronaviruset har vært svært strenge i Storbritannia, men det stanset ikke demonstrantene. Til tross for advarsler fra både helseminister Matt Hancock og innenriksminister Priti Patel, møtte tusenvis av mennesker opp for å demonstrere, skriver journalisten Rachael Venables på Twitter.

Under en demonstrasjon 3. juni ble flere politifolk angrepet, noen ble slått ned. Dette til tross for at mange britiske politifolk har knelet foran demonstrantene for å vise sympati. Politifolk som bevoktet statsministerens bolig i Downing Street ble også angrepet.

– Hvis de forsvarer seg blir de fordømt av de liberale mediene, kommenterte Nigel Farage.

Truly awful to watch police officers being attacked and assaulted in London right now. If they respond the Liberal media will condemn them. pic.twitter.com/udJceSR1bB — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 3, 2020

Malte slagord på statue

Mens demonstrantene oppholdt seg på Parliament Square skal noen av dem ha spraymalt ACAB på statuen av Winston Churchill. ACAB betyr «All Cops Are Bastards» – Alle politifolk er drittsekker.

En person som trolig ikke var en del av demonstrantene kaller handlingen avskyelig, og sier at hvis ikke politiet beskytter statuen av Churchill, så skal han «hente alle fotballguttene» (trolig supportere) for å gjøre jobben.

– Det er ikke noen god idé, sier politiet.

Demonstranter skal også ha vanæret et minnesmerke til ære for alle som har falt i strid for Storbritannia.

