Stavanger kommune vill ikke stanse lørdagens planlagte «Black lives matter»-demonstrasjon, men oppfordret innstendig folk om å følge smittevernreglene.

– Det er et dilemma for oss. Vi er bekymret for smitterisikoen, medgir beredskapssjef Torstein Nilsen i kommunen overfor Stavanger Aftenblad.

Lenge før demonstrasjonen i regi av Antirasistisk front Stavanger offisielt startet runget ropene taktfast i Byparken.

«Black lives matter, black lives matter, black lives matter, all lives matter».

«No justice no peace, no justice no peace, no justice no peace.»

– Det står tett i tett med folk helt fra paviljongen og opp i bakken mot Domkirken. Fra scenen blir det minnet om avstandsreglene. Det blir også oppfordret til å bruke hele parken. Det går også vakter rundt for å minne folk på å holde avstand, men det sier seg selv at det er umulig for alle å følge smittevernreglene når det er så mye folk her, sa Aftenbladets reporter Cornelius Munkvik like etter klokken 14.

En representant fra Stavanger kommune estimerer at omlag 4000 deltok i demonstrasjonen. Stadig flere strømmer til også etter at den har startet.

– Vi er tilstede, men tror dette skal gå veldig greit og fredelig for seg. Vi kommer ikke til å håndheve smittevernreglene, det er arrangørens oppgave. Vi har hatt en god dialog med Antirasistisk front de siste dagene, så dette skal nok gå fint for seg, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Unntak

Fredag stilte langt over 10.000 opp i en tilsvarende demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo. Selv om mange brukte munnbind, var det så å si umulig å overholde avstandsreglene, skriver NTB.

Unntaket gjør at heller ikke Stavanger har myndighet til å nekte en større folkemengde å samles til markeringen i Stavanger sentrum.

Høie: Må gjøre ting annerledes

I et innlegg på Facebook lørdag framholder helseminister Bent Høie (H) demonstrasjonene medfører smitterisiko, men sier samtidig at ytringsfriheten står høyt.

– Men nå står vi i en pandemi, da må vi gjøre ting annerledes enn vanlig, skriver Høie.

Han takker samtidig arrangørene for å ha oppfordret folk til å følge smittevernsrådene.