Professoren i statsvitenskap ved UiO kunne ikke tro sine egne øyne da hun fredag gikk gjennom byen og Slottsparken.

I et innlegg i Aftenposten skriver Matlary at hun var sjokkert over tilstandene utenfor Stortinget på fredag. Hun spør hvem som er ansvarlig for dette enorme bruddet på smittevernreglene, som vi alle følger og ofrer mye for å følge.

Matlary viser til en artikkel i Aftenposten hvor det stod at politiet anså ytringsfriheten så viktig at de ikke grep inn.

– Hvis dette er riktig, har politiet gjort en stor feil. En god hensikt kan selvsagt ikke gi dispensasjon fra smittevernreglene. Var ikke da barnas glede over å gå i 17. mai også en god hensikt?, skriver hun.

Hun påpeker at demonstrantene ikke overholdt det som var tillatt, nemlig avstand og et lite antall foran den amerikanske ambassade, men politiet grep ikke inn for å håndheve smittereglene.

– Dette betyr at enhver demonstrasjon for et godt formål fra nå av kan regne med å få tillatelse til å bryte reglene. Var det for vanskelig å gripe inn mot en demonstrasjon mot politivold? Ser det bedre ut å snakke om ytringsfrihet enn smittefare? Skal ikke politiet påse at smittevernreglene overholdes? , spør hun retorisk.

Matlary viser deretter til at folk i andre land får enorme bøter for å bryte disse reglene.

– De som demonstrerte, utsetter oss alle for fare. Her var det omtrent ingen som holdt avstand. Folk gikk og sto tett i tett, både i toget og ved Stortinget, og brukte stemmen rikelig. En perfekt superspredersituasjon, skriver hun.

Matlary ønsker svar på hvordan dette kunne skje.

– Her er gamle fremdeles innesperret og isolert på sykehjem. Alle borgere er innforstått med å måtte ofre mye for å holde smitten nede, noe Norge har lykkes med. Så lar politiet en situasjon som setter alt dette i fare, får lov til å utvikle seg og later som dette er greit, avslutter hun.

