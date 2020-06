annonse

annonse

John Færseth ble kontaktet av en bekjent, hun hadde vært i diskusjon på Facebook. Emnet var Bill og Melinda Gates, og deres vaksineprogram.

Der fikk hun en massiv motbør og det i en ekstremt aggressiv tone. En sa til henne «Du forsvarer alt jeg er imot», og en annen skrev. «Du er en satans disippel, som skal henrettes ved riksrett siden du forsvarer disse pedofile forbryterne som prøver å ta livet av oss alle!»

Færseth skriver i Vårt Land om en skremmende utvikling. Det er folk som kommer med påstander om satanister, svarte magikere og pedofile i maktmiljøene. De tror også at elitene står for fall.

annonse

Les også: John Færseth sammenlikner islamkritikere med blitzere

Så ble han kontaktet av en annen bekjent, han var også bekymret over nettdebatter. Det var beskyldninger om landssvik og et oppgjør mot «globalister»

En tredje venn av Færseth tror årsaken er virusutbruddet. Folk har sittet hjemme og kommet over ting de ikke visste om. Noen har også drukket. For mye fritid og alenetid er ikke sunt for noen, særlig ikke kombinert med alkohol. Færseth mener at nedstenging har vært med å piske opp en apokalyptisk stemning. For gamle og nybakte konspirasjonsteoretikere handler det ikke lenger bare om å advare mot noe som kan skje, men det skjer nå.

Les også: Coronavirus: Forfatter vil stenge Facebook- og Youtube-kontoer

annonse

Færseth sier at de tror oppgjørets time er nær. Trump i ferd med å avsløre Obama, Bill Gates og resten av makteliten. For en uinnvidd høres dette ut som galskap.

– Der en del nå altså snakker om rettsoppgjør og henrettelser. Er de mange? Kanskje ikke. Men likevel skremmer det meg. For snart ni år siden flommet avisenes kommentarfelter også over med beskyldninger om landssvik i sammenheng med innvandring og «islamisering». En 32-åring fra Oslo bestemte seg til slutt for å handle med over 70 døde ungdommer som resultat. Jeg håper det blir med snakket denne gangen, avslutter han.