SV-leder Audun Lysbakken krever mer penger til kommunene i kjølvannet av koronakrisen.

– Bunnlinjen i velferdsstaten er i ferd med å rakne, slo Lysbakken fast i en forhåndsinnspilt tale til SVs landsstyremøte lørdag.

Økte kostnader og mindre skatteinntekter gjør at skoler, barnehager, eldreomsorg, renhold og helsetjenestene i kommunene er under stort press, skal Lysbakken ha sagt ifølge NTB.

– Nå kuttes det i fylker og kommuner over hele landet. Fra Arendal til Nordkapp. På Lillestrøm, i Bodø, i Trysil, i Oslo og i Vågan. Det betyr dårligere skoler for ungene våre, dårligere eldreomsorg og helsetjenester. Regjeringen svarer med at fylkene og kommunene allerede har fått penger gjennom en midlertidig bevilgning fra Stortinget. Alle som følger med, skjønner at dette på langt nær er nok, slår SV-lederen fast.

Tre krav

SV stiller nå tre krav til regjeringen:

* Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må dekkes fullt ut.

* Det må komme en krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedriftene, og arbeid og tjenester i kommunene.

* Det må komme en kraftig økning i overføringene til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett.

– Det holder ikke med tomme løfter om at regjeringen skal ta fram kalkulatoren for å «regne litt på det», det holder ikke med rapporter og et stort «kanskje» om penger en gang i fremtiden. Det er nå krisen er, sier Lysbakken.

Fordømme Trump

Lysbakken mener også at regjeringen bør fordømme president Donald Trumps håndtering av uroen etter dødsfallet til George Floyd.

– Nå er tiden inne for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg vil innstendig oppfordre statsministeren til å slutte å være så irriterende høflig mot Donald Trump, sier Lysbakken og viser til at Trump blant annet har truet med å sette inn militæret mot befolkningen, og at demonstranter ble ryddet vekk for at presidenten skulle posere med bibelen i hånden.

– Trumps bevisste provokative respons har bidratt til å eskalere opptøyene i amerikanske storbyer. Drapet må fordømmes. Trumps håndtering må også fordømmes, sier Lysbakken.

