Her følger 4 overskrifter med tilhørende tekster. De står hver for seg på egne ben, men de står her som 4 tankemessige projeksjoner på noe som beskriver vår globale situasjon og hva det innebærer av farer og muligheter. Det er ikke snakk om ferdige løsninger for fremtiden, men peker på viktige veier til nye erkjennelser som i sin tur kan føre til løsninger for fremtiden.

1. På avveie i babelsk forvirring

Etter at verden i noen tiår har levd med en snikende følelse at det moderne menneskets handlinger skaper en faretruende miljøkrise som vi kanskje ikke vil klare å forhindre, har vi også fått spredningen av coronaviruset som paralyserer og forsterker frykten for kollaps i den globale økonomiske vekst og en rekke samfunnsfunksjoner. Mange vil blø på forskjellig vis, mange vil dø og varer det lenge blir det riktig ille.

Jeg skriver fra et skogsbruk med det urbane liv på avstand. Jeg bor her ute og erfarer naturen innpå livet og til og med inn i mitt liv – bodd her i 15 år. Før dette levde jeg urbant og sekulært i et travelt menneskesamfunn som velutdannet teknolog, med allsidig ledererfaring og rimelig høy inntekt. Dette er et liv jeg har forlatt – et Circus Tellus.

Med coronapandemien i tillegg til klimatrusselen har jeg mange av tankene til forfatter og filosof Peter Wessel Zappfe i hodet. Han sa selv han var filosof – ikke av utdannelse, men av panikk. Hans doktoravhandling «Om det tragiske» er verdenskjent – en dyster bedømmelse av menneskeheten og som helst ikke skulle vært tilstede på jorden. Naturen greier seg best uten. Jeg vil ikke trekke det så langt. Det er tross alt ikke utpreget menneskenatur å gi opp livet. Dessuten er jeg selv et eksemplar av arten.

Vi har laget oss mange former for bedøvelse mot smerte og kjedsommelighet ved å utstå livet. Jeg nøyer meg med å si at jeg er Naturfilosof – ikke av utdannelse, men av ren nødvendighet for sjel og sinn for nå er den vestlige sivilisasjon virkelig på avveie inn i en babelsk forvirring.

En fredag ettermiddag før jul gikk jeg opp Karl Johans gate fra Jernbanetorget i Oslo. Der veltet det menneskemasser mot meg. Jeg så det som en lemenflokk. Jeg ble trist. Jeg så ikke et smil, bare fjerne blikk, flakkende blikk, nedslåtte blikk og frosne tommelfingre som tuklet på en smartphone-skjerm. Jeg var for sliten og umotivert til å se mine artsfrender som annet enn en massebevegelse – som en lemenflokk. Jeg smilte vel ikke jeg heller. Jeg følte et sterkt nærvær av alle de mentale mekanismer som beskytter mot følelse av meningsløshet og tragedier ved livet – bli som andre, ha meninger som andre og flyt med i floden av skravl og distraksjoner, forbli i den ytre verden i fellesskapets intense drivhus av grunnleggende misforståelser og løgner. Parolen er at alt går bare du lar deg flyte med!

Men akkurat nå, i skrivende stund er vi pandemiske med coronavirus og det er ingen lemen på Karl Johan. Hva kan det bety?

Det er noen av oss som ikke kjenner oss hjemme i den allmenne diskurs i det nasjonalt politisk korrekte fellesskapet. Vi ser at noe viktig har gått tapt med den moderne utviklingen – noe som er maskert vekk – fordrevet fra våre liv og vår bevissthet. Noe som blant annet gjør oss lite skikket til å forstå det grunnleggende ved både klimaspørsmål og coronasmitte.

Jeg lever med et anker i en enkel religiøs opplevelse etter Baruch Spinoza – en etikkens filosof som levde på 1600-tallet. I hans opplevelse finnes det bare ett univers og det har uendelig mange egenskaper (attributter). Mennesket har bare to av disse og det er tenking som den ene og sansing av materie med tid og rom som scene, som den andre. Moral, etisk og estetisk sans er iboende egenskaper i det å være menneske. Gud er ikke utenforstående dette ene univers – gud er natur – gud er selve livet. Grunnen til at vi opplever skam, smerte og ondskap er at vi ikke evner å se årsakene bak årsakene til hva som skjer med oss og hva vi steller til. I dypet av oss selv vil vi godt og det er felles for oss. At det ikke oppleves slik er mangler ved oss selv. Våre perspektiver blir trangere og trangere etterhvert som vår eksistensielle angst styrer oss. Vi vil ikke inn i betraktninger som dette. Derfor blir det bare verre. Tør du spørre de store eksistensielle spørsmålene?

2. «The modern way of knowing»

Sett i et perspektiv på 600 år ble kunnskapsrevolusjonens gnist tent under renessansen som varte i ca. 300 år (ca.1350 – 1650). Egentlig må vi flere tusen år tilbake for å finne kilden til gnisten, men «kruttet ble ikke tørt» før vi begynte å nærme oss renessansen. Etter renessansen fulgte 300 nye år med naturvitenskap og vitenskapelig rasjonell tenking og da eksploderte utviklingen. Vi kalte det også vitenskapelig tenking og med den satte vi mål og utførte handlinger til praktisk nytte. Resultatet er den moderne verden som vi lever midt opp i som et resultat av venstre hjernehalvdels gjenskaping av verden med et marginalisert bidrag fra den høyre hjernehalvdelen hvis ikke fullstendig utestengt. Hvis vi fornekter dette er vi rotfestet i en eksistensiell schizofreni som til syvende og sist vil føre til et slags selvmord hvis vi ikke evner å oppleve ting annerledes og leve våre liv deretter.

Vi hører ofte at de to tilsynelatende like hjernehalvdeler har delte egenskaper der den venstre hjernehalvdelen står for den rasjonelle orden og fornuft og den høyre for de skapende ideer, følelser, intuisjon og fantasi. Dette ser vi både som myter og mer nyanserte fakta. Men denne ordningen kan vel ikke være annet enn et «kupp» begått av venstre hjernehalvdel. Hvem har bestemt kunnskapen om at de to hjernehalvdeler har forskjellige oppgaver? Det må jo være den venstre halvdelens strukturbehov. Rasjonaliteten stenger for medvirkning fra høyre hjernehalvdel. En slags totalitarisme har oppstått. Hva tror vi og hva vet vi? Vi enser ikke spørsmålet fordi den moderne verdens idé om oppnåelse av ubegrenset velstand og behag er for opplagt til å sette tenkingen som skapte modernismen under tvil. Men jeg spør:

Er det mulig å løse eksistensielle problemer

med det samme vettet som skapte dem?

Den tyske forfatteren Friedrich Hölderlin skriver: «Intet gjør med større sikkerhet jorda til et helvete, enn menneskenes forsøk på å gjøre den til sin himmel».

Så kanskje krisen vi nå er inne i kan forløse en annen verdensanskuelse om krisen varer og umulighetene topper seg. For pengesystemer vil blø og gjøre mange desperate og noen dør. For egentlig er både klimakrisen og coronakrisen menneskeskapt om vi er villige til å se årsakene bak årsakene. Men dette krever et annet ståsted – et annet perspektiv på historien enn hva dagens offentlige diskurs «tillater». Noe av det vi da vil se er at kunnskapens medaljer har baksider som etter hvert har blitt glovarme – at objektive sannheter kanskje ikke eksisterer så klart som vi vil ha det til – at vi moderne mennesker ter oss som om naturen er til fri utnyttelse for menneskene.

Hvordan kan det ha seg at statistikker for viktige forhold i vårt siviliserte levesett peker rett til værs?

Da jeg så denne kurven første gang dreide spørsmålet seg om hvor vidt jorden kunne gi mat nok til jordens befolkning. Jeg fant det forunderlig rart at da jeg ble født i 1947, var det ikke mer enn litt over 2 milliarder mennesker på jorda. Mitt liv har vært som et sprang som ingen annen generasjon har opplevd. Utviklingen av andre forhold i den moderne sivilisasjons levesett viser tilsvarende sprangforløp – energiforbruket, kunnskapsmengden, antallet kunnskapsprofesjoner og professorer, pengemengden og kreditten (vi lever på forskudd med lån fra fremtiden – lån som aldri blir innfridd). Kurvene viser rett opp. Vil de kollapse eller vil de bøye av? Om ikke en fullstendig kollaps skal inntreffe trenger vi med sikkerhet en kraftig revisjon av hvordan vi opplever virkeligheten og ikke minst hvordan vi opplever oss selv i våre omgivelser – vår bevissthet. Vil den gi plass for noe annet enn vår sosiale og rasjonelle fornuft?

3. Tenk litt på det

Her er et eksempel som belyser en eksplosiv vekst: Soyaimport til Norge var liten i siste halvdel av 1900-tallet. Rundt årtusenskiftet eksploderte importen av soya og den kom fra Brasil. I 2018 utgjorde importen ca. 500 000 tonn. 300 000 tonn gikk til fiskeoppdrett og resten til annet dyrefor for kjøttproduksjon. I 2018 var førstehåndsverdien av norsk lakseoppdrett alene 64,5 milliarder kroner. Samtidig gir Norge bidrag til beskyttelse av regnskogen i Brasil. Den blir nemlig nedhogd for å gi plass til å dyrke soya for å møte verdens økende behov for soya. Venstre hånden vet ikke hva den høyre hånden gjør. Er vi delansvarlige i dette når vi spiser oppdrettslaks? Det kan vi ikke være for vi greier ikke å erkjenne at vi virkelig er det.

Tenk litt på det.

Få moderne mennesker kjenner til tilfellet Claude Etherly. Han var pilot i rekognoseringsflyet som fløy over Hiroshima og meldte tilbake til bombeflyet med atombomben at nå var alt klart. Bombingen av Hiroshima ble feiret som en suksess i USA. De som deltok i bombetoktet ble hedret som helter. Men Claude Eatherly ville ikke. Han hadde sterk skyldfølelse for de 200 000 som mistet livet i bombeangrepet. Men alle ville ha han som helt, hvilket resulterte i at han valgte å straffe seg selv. Historien sier at han kjøpte seg en pistol og begikk et butikkran. Fikk pengene og geleidet butikkpersonalet inn på bakrommet og lukket døren. Men han låste den ikke. Han la pengene og pistolen igjen på disken og gikk ut, gjorde ingen ting for å unnslippe, ble tatt, dømt og fengslet for en stund og så gjorde han noe lignende igjen. Til slutt ble han innlagt på asyl og erklært psykisk syk. Der ble han med sin egen skyldfølelse og selvpåførte straff. Så spørsmålet: Var alle innbyggere i USA medskyldig i drapet på 200 000 mennesker med Hiroshima-bomben?

Tenk litt på det.

Hannah Arendt som fulgte rettsaken mot Adolf Eichmann sa at han i sin virkelighet ikke så at han hadde gjort noe galt da han sendte hundretusener jøder i døden – han bare fulgte ordre. Han hadde ingen selvfølelse, manglet fullstendig evne til refleksjon. Han følte ingen anger. Han var regelen i sin virkelighet – ikke unntaket.

Tenk litt på det.

Et lite barn kan legge et puslespill på fem til ti brikker. Voksne kan mer. Tålmodigheten stopper ved et sted mellom 20 til 100 brikker. Det finnes puslespill med tusen brikker, men det er ikke lagt på en dag. Men om vi ser på utviklingen av kunnskap i alle fagfelt står vi overfor en helhet på flere millioner «brikker» og dette greier vi ikke å forholde oss til. Men later som vi gjør det for vi vet ikke å forstå eller gjøre noe annerledes enn det vi kan forstå. Vi tåler egentlig ikke dette.

Tenk litt på det.

4. Naturen ser det og sier i fra

Det stadig økende konsum begår massedrap på individualiteten, men Naturen ser det og sier i fra. Naturen snakker med sordin, men handler med lyn og torden, flom og tørke, global oppvarming og pandemier.

Akkurat nå i coronatiden da verden stopper opp må vi ta oss tid til å forstå oss selv. Ikke la skremslene fra vår bevissthet om den ytre verden forstumme vår indre verdens sjeleliv. Det er tid for kontemplasjon. Vi må stille de store spørsmålene – ikke de som har svar med at nå må politikerne eller noen andre institusjoner gjøre noe. De er en del av problemene som skal løses eller forsvinne. Det gjelder å fri oss fra det vertikale tankedraget. Det gjelder å kunne forstå at å leve er forandring hele tiden. Og svaret ligger ikke hos professorene. De er pr. definisjon en enkelt spesialisert kunnskapsbrikke i puslespill med en million brikker. Vi må lære å forstå oss selv.

Det har for eksempel versert et forslag om borgerlønn. Men det kan vi altså ikke få til tror vi, fordi vi ikke er villige til å undersøke gåten som heter lønnsarbeid. Hele vår samfunnsorden er basert på å skape og opprettholde arbeidsplasser. Er dette eneste måten å fordele næring til et godt liv? Er dette den eneste sosiale arena vi kan tenke oss? Dette er viktige spørsmål som peker langt over den kortsiktige forstand og som krever et helt annet perspektiv for å kunne ha en mening. Kan jeg tenke meg et enklere liv med mindre penger og mindre lover og regler som igjen får meg til å revurdere mine egne behov?

Har jeg i det hele tatt tenkt på det? Kanskje kan jeg begynne i det små fordi jeg vil selv? Kanskje jeg finner ut noe annet enn det jeg tror å vite i dag?

Jeg tror at våre frukter fra vår utvikling er ganske modne, men ser at vi mennesker ikke har et sjeleliv som er modent til å ta imot dem. Jeg tror det er nødvendig å holde dialogen om slike store spørsmål åpne selv om de ikke har utsikter til en umiddelbar løsning. Ikke la skarpe rasjonelle debatter drepe tanken. Ikke la angst fordrive dem til unyttighetens mørke..

Et ordtak av den legendariske kinesiske tenkeren fra 600 år fvt, Lao Tse, stiger opp i hukommelsen: «Når du reiser skal du være hjemme». Skal vi forstå dette bokstavelig så trenger vi færre fly, færre veier, færre hotellrom, lavere energiforbruk osv. Men vi må etter hvert finne behag i en annen og fremdyrket forestillingsevne. Jeg tror vi kan greie oss bra i harmoni med naturen uten uforståtte livstrusler om vi kan legge ned våpenproduksjon og kriging. Men da må vi også løse gåten lønnsarbeid og fordrive Mefistofeles vekk fra kampen om den globale økonomiske vekst. (Mefistofeles var demonen som utsendt av djevelen som lovet Goethes Faust tilgang til kunnskap og ungdommelighet i bytte mot sin sjel).

Om vårt jag mot større høyder og økende vekst hadde Franz Kafka følgende kommentar til bibelens lignelse om Babels tårn: «Hvis det hadde vært mulig å bygge Babels tårn uten å klatre i det, ville det bli tillatt».