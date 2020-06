annonse

annonse

Brasil har fjernet smittetall og dødsfall knyttet til coronapandemien fra regjeringens hjemmeside. Kritikere kaller handlingen et forsøk på å skjule sannheten.

Ifølge NTB, ble beslutningen tatt lørdag etter at eksperter i lang tid har rettet kraftig kritikk mot landets coronastatistikk. Dataen skal ha vært svært mangelfull og i enkelte tilfeller manipulert, og at det vil muligens aldri bli mulig å forstå hvor hardt rammet Brasil er av pandemien.

I tillegg har president Jair Bolsonaro blitt kjent for sin motstand mot smitteverntiltak innført av landets guvernører. Flere ganger har han selv brutt restriksjonene og passet på å få oppmerksomhet om atferden sin. Han har også flere ganger sluttet seg til protester mot restriksjoner som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

annonse

Rask økning

NTB skriver at de siste offisielle tallene fra Brasil viser at det er registrert over 36.000 dødsfall knyttet til coronaviruset, og nær 680.000 smittetilfeller. Kun USA har registrert flere smittetilfeller – nærmere 2 millioner – og kun USA og Storbritannia har registrert flere dødsfall.

Nylige tall viser også at Brasil er det landet i verden der antall coronarelaterte dødsfall stiger raskest. Samtidig antas det at antall smittede og døde i realiteten er langt høyere ettersom det er relativt lite testing.

Kritisk til WHO

Bolsonaro truet fredag med at Brasil vil trekke seg fra WHO, slik USA har gjort, ifølge NTB.

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i framtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474