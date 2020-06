annonse

annonse

Det som skjer rundt demonstrasjonene er helt uakseptabelt.

Smittevernreglene gir i dag mulighet til arrangementer med opptil 50 deltagere. Men politiet valgte imidlertid i praksis å gjøre et unntak fra reglene da de tillot tusenvis av demonstranter å møte opp under fredagens markering i Oslo – til støtte for George Floyd, afroamerikaneren som mistet livet under en brutal pågripelse i Minneapolis i forrige uke.

Vår eldre tør ikke å slippe inn hjemmehjelp, de sitter alene hjemme. Vår eldre sitter alene i over to måneder på sykehjem på sitt rom uten å kunne få besøke av sine kjære. Mange bedrifter er steng, mange hundre tusener er arbeidsledig eller permittert, mange kunstnere mistet inntekten sin, og regjeringen stenge samfunnet for å hindre smitte. Idrettsarrangementer ble avlyst.

annonse

17. mai feiringen, som er til store glede for barn og eldre og er en viktig markering for Norge, ble avlyst. Men plutselig er det et unntak fra loven? En i praksis helt symbolsk demonstrasjon for å støtte et liv som har gått tapt.

Les også: Retter sterk kritikk mot regjeringen: – Hvorfor grep ikke politiet inn?

Jo, en mann ble myrdet av politiet, det er sorg, det er sinne, fordi det er urettferdige. Det er urettferdig at afroamerikanere har blitt diskriminert av de som skal beskytte deres liv og rettigheter. Det er helt uakseptabelt.

Men dette åpner ikke for lovbrudd slik at vi setter millioner av mennesker liv i fare for at noen skal komme ut i gatene og rope ut denne urettferdigheten: Dette lovbruddet er en diskriminering mot eldre og de som kan lett bli smittet. Dette åpner veien for at coronapandemien blomster på nytt og nye kostbare tiltak må iverksettes.

annonse

Med strenge regler og med store økonomiske tap klarte regjeringen i samarbeid med Folkehelseinstituttet å redusere dødsfallene og begrense pandemien. Men hvis én prosent av de 15000 som var i demonstrasjonen er smittebærende, hva blir konsekvenser? Det betyr at de eldre må sitte mer i isolasjon for å unngå å bli smittet. Det betyr at samfunnet kan bli stengt på nytt.

Les også: Demonstrasjonen i dag var både helsefarlig og usolidarisk

Smittevernloven er også lov og må respekteres uansett. Og hvorfor alltid skal det være unntak når det gjelder svarte eller muslimer? Men ikke når massevoldtekter skjedde på nyttårsfeiringen og under konserter? Og ikke når bilbranner, ran og vold er en del av hverdagen i Oslo. Hvor vi ikke demonstrerer for de homofile som blir drept hver eneste dag i mange land?

Hvorfor demonstrerer vi ikke for iranske kvinner som ble voldtatt og drept eller må sone 20 års fengsel fordi de tar av hijaben? Hvorfor demonstrere ikke når det brud på ytringsfriheten til kunstnere, forfattere og filmskapere? Hvorfor demonstrerer vi ikke når eks-muslimer blir drept i pakistanske fengsler eller på åpen gate? Hvorfor er det bare hudfarge eller islam som får sympati? Hva med mennesker som pga. legning eller kjønn eller som forlater religion blir drept?

Det som skjedde i USA er lovbrudd fra politiet, og denne tillatelse for demonstrasjonen i Norge er politilovbrudd. Det er galt. De kunne mobilisert protester på sosialmedia med å skrive brev til Det hvite hus med underskrifter for å få de fire politimennene som var blandet i dette til å stilles for retten.

annonse

Vi kan ikke sette tusenvis av mennesker liv og helse i fare fordi skal vi demonstrere. Og hva er resultatene? Kommer den norske regjeringen til å slutte å være løpegutten til USA? Nei det skjer ingen ting.

Jeg har grått for dyrenes liv i Afrika, jeg har grått for trærne i Afrika, jeg har grått for mennesker som lever under apartheid i Afrika, jeg har grått for diskriminering av afroamerikanere. Jeg har grått for denne Georg Floyd.

Jeg kjenner meg godt i denne urettferdigheten som pågår mot de svarte fordi jeg har opplevde samme urettferdighet i mitt land. Urettferdighet er uakseptabelt uansett om det skjer på grunn av kjønn, religion, legning eller hudfarge. Men å utsette folk for en farlig pandemi er feil.