annonse

annonse

Skeiv seksualitet er ikke gjenstand for Russlands kommende folkeavstemning. Det stanser ikke Jevgenij Prigozjin, kjent for sin opphengthet i temaet, fra å lansere enda en video med homo-skremsel.

1. juli går Russland til urnene for å stemme over grunnlovsendringer som president Vladimir Putin har foreslått. Folkeavstemningen skulle finne sted 22. april, men er blitt utsatt som følge av Wuhan-viruset.

Velgerne skal samlet ta stilling til en rekke forslag, herunder at Russlands grunnlov skal ha forrang over internasjonal rett, at presidentkandidater aldri må ha hatt utenlandsk statsborgerskap og at presidenten skal kunne be forfatningsdomstolen om å prøve lover som Statsdumaen vedtar.

annonse

For å sukre endringene, som i all hovedsak gjelder Russlands politiske institusjoner, rommer grunnlovspakken også bestemmelser om minstelønn og alderspensjon.

Les også: Kinas kommunistparti avviser ekteskap for homofile

Mens grunnlovsendringene slår fast at ekteskapet er mellom mann og kvinne, er homofili i seg selv ikke gjenstand for Russlands kommende folkeavstemning. Det har imidlertid ikke hindret Jevgenij Prigozjin i å diske opp med en ny runde videoer som skremmer heterofile menn med homo-erotikk hvis de ikke stemmer på lag med Putin.

I en av videoene, som skal forestille Russland i 2035, hentes en liten gutt av sin nye adoptivfar. Utenfor barnehjemmet spør gutten «Hvor er mamma?», og blir synlig lei seg når han får se sin nye «mor», som i virkeligheten er en mann utspjåket med sminke og dameaktige klær. Men «moren» vet råd, og finner frem en jentekjole for å muntre gutten opp.

annonse

– Hva slags Russland vil du ha? Bestem landets fremtid. Stem for endringene i grunnloven, lyder videoens oppfordring, ifølge The Moscow Times.

Også foran Russlands presidentvalg i 2018 stod Prigozjin bak en video med samme tema. Der ble russiske menn advart om at de måtte gjenvelge Putin eller belage seg på en fremtid hvor de tvinges til å være samboere med homser.

Les også: Russisk bedrift dømt for homofobi

Prigozjin, også kjent som «Putins kokk», regnes som en støttespiller av Vladimir Putin. Han er imidlertid også en kjenning av amerikanske myndigheter, som blant annet har ilagt Prigozjin økonomiske sanksjoner for påstått innblanding i USAs presidentvalg i 2016.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474