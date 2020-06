annonse

annonse

Frps Jon Helgheim roses opp i skyene etter forslag om å sende alle som har deltatt i en demonstrasjon de siste dagene i karantene i 14 dager.

Fredag samlet flere tusen demonstranter seg utenfor stortinget for å protestere mot drapet på George Floyd.

De såkalte «smittevernsreglene» som innebærer at man må holde en meter avstand til neste person ble ikke opprettholdt.

annonse

Jon Helgheim reagerer på at myndighetene og justisministeren ikke har foretatt seg noe etter å ha sett demonstrantene. Han vil at alle som deltok skal låses inne i 14 dager i «hjemmekarantene».

– Det er utrolig trist og skuffende at så mange mennesker gir fullstendig blaffen i andre folks liv og helse. Så bestemmer noen seg plutselig for å gi blaffen i alt og alle, på grunn av egen egosime og egen sak, sier stortingsrepresentanten til VG.

– Jeg mener at helsemyndighetene i det minste bør pålegge alle som har møtt opp 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen bør deltagerne forsørge økonomisk selv.

Støttes

annonse

I VGs kommentarfelt kom det over 500 kommentarer i løpet av kort tid. Der får Frp-politikeren støtte fra også de som vanligvis ikke støtter Frp.

– Det er ikke så ofte at jeg er enig med Helgheim & co, men her har han helt rett. Dette blir akkurat det samme som hvis jeg velger å ta en tur til utlandet. Da bryter jeg bevisst smittevernreglene og havner i karantene, det samme bør selvfølgelig gjelde for disse demonstantene som bevisst tok et valg om å bryte reglene, skriver en person.

– Helgheim for statsminister. Eneste som tør og si det alle tenker, skriver en annen.

– Hvor rettferdigheten? Hvorfor må vi stenge ned hele økonomien og stenges inne som rotter i tre måneder hvis ikke dette får konsekvenser? Nå skal også jeg gi faen, raser en person.

– Våkn opp!

annonse

De fleste støtter Helgheim, men det er noen som mener demonstrasjon mot rasisme er det viktigste å prioritere. Flere nevner også det omstridte hytteforbudet som ble innført av regjeringen i mars. Et forbud som ble stemplet som et brudd på menneskerettighetene.

Andre skylder på media og mener de bruker alle hendelsene til å sverte president Trump.

– Folk bør våkne opp. Dere blir holdt for narr. Når media driver heksejakt på de som oppholder seg “ulovlig” på hytta, men samtidig hyller at folk står i sild i tønne bare noen få uker etterpå, bør folk snarest våkne opp fra tornerosesøvnen. Både “koronakrisen” og disse demonstrasjonene er et forsøk på å få avsatt Trump som president, skriver en person.

VG opplyser at de har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet lørdag, som opplyser at Mæland ikke har noen ytterligere kommentarer å tilføre, og at gårsdagens uttalelser er dekkende også lørdag. De opplyser også at justisminister skal svare på Helgheims skriftlige spørsmål.