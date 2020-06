annonse

Høyres innvandringsutvalg ønsker betydelige innstramninger i innvandringspolitikken og foreslår en egen handlingsregel. Det er Torbjørn Røe Isaksen som har ledet utvalget, skriver Aftenposten.

Handlingsregelen er laget etter mal av handlingsregelen for uttak av penger fra oljefondet. Isaksen skal presentere rapporten for Høyres sentralstyre mandag.

– Vi må bare erkjenne at et høyt press mot Europas grenser ikke er et engangstilfelle. Noe tilsvarende flyktning- og asylkrisen i 2015 kan raskt komme tilbake. Norge kan ikke de neste 30 årene ha det samme nivået på innvandring som vi har hatt siden 1990, sier Isaksen til avisen.

Han mener der positive sider ved innvandring, men også store utfordringer.

– Kulturelle forskjeller kan i verste fall skape sosial uro. Dessuten er det et konservativt argument at vi bør være varsomme med store og brå endringer. Norge skal være åpent mot verden og ta vårt ansvar, men en stram og forutsigbar innvandring handler også om å unngå for store endringer i samfunnet vårt, sier Isaksen.

Han mener målet er en stram og fast politikk som står seg over tid.

– Vi mener Norge må ta imot færre enn vi har gjort de siste tiårene. Men et måltall gjør det også mulig å se asylsøkere og kvoteflyktninger i sammenheng: Hvis det er svært lave asyltall over tid, kan det bety at vi tar imot noe flere kvoteflyktninger, sier Isaksen.

