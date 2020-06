annonse

Hysteriet om rasisme i vestlige samfunn, især i Norge, er smått «sinnssyk»

Selv om det ikke er noe ved statistikken som tyder på utstrakt rasisme mot svarte i politiet i USA, har man likevel slått det fast som en sannhet hevet over en hver tvil. Gammelmediene er ikke engang interessert i å undersøke fakta. Det som burde vært en diskusjon om politivold i USA etter drapet på George Floyd, har blitt en kampanje mot (innbilt) rasisme i hele den vestlige verden.

De sedvanlige aktivistene kjører på, og politikerne lar integriteten falle og bekjenner seg til kampen mot rasisme også i Norge. Dette er feigt og direkte skadelig.

For her starter man med en feilslutning om utstrakt rasisme i USA til å påstå at det samme skjer i Norge. Men kampen mot rasisme tjener til å gjøre fokuset på «rase» og forskjeller enda større enn det i utgangspunktet er. Det er dette som også kalles «identitetspolitikk». Dermed kommer folk til å legge merke til farge og etniske og religiøse forskjeller mer enn de ellers ville gjort. Å overdrive problemet gjør i seg selv til at det blir større.

Og så er det et viktig poeng den svarte amerikaneren Brandon Tatum var inne på. Nemlig at når man forteller minoritetsungdom som vokser opp i et samfunn at de vil bli utsatt for rasisme, så blir det noe de forventer og det blir et utgangspunkt for deres syn på samfunnet. De blir fortalt at det finnes rasisme før de faktisk har opplevd den selv. Dermed er det ikke godt å si om det man nå finner at folk uttaler seg om, er faktisk rasisme, eller om det er innbilt rasisme. Tatum mente i stor grad at det er sistnevnte. Han ble overrasket over hvor hyggelige hvite var da han traff på dem på universitetet.

Det samme er tilfellet her i Norge. Som indirekte ble påpekt i en artikkel i Klassekampen forleden mener de eldre innvandrerne i mye mindre grad det er rasisme enn de unge. Og hvorfor, mon tro? En årsak er den offermentaliteten de unge har blitt tilbudt av velmenende flagellanter (selvpiskere) i norsk offentlighet. Som har blitt bekrefter de siste dagene er det politisk korrekt å påstå at det er rasismen i Norge. Det har også statsminister Erna Solberg gjort seg til talskvinne for. Man kan jo tenke seg hva som formidles i norske skoler. Og som en vedvarende bakgrunnsstøy har vi en mengde norske NGOer som får betalt av staten til å rope ut offentlig hvor mye rasisme det er.

Men nå er det på tide at norske politikere forstår at desto mer overdrevne og politiske opportune påstander det er om rasisme i samfunnet vårt, desto verre blir det. Og ikke bare gjør det at innvandrerungdom innbiller seg at det er rasisme og får en selvrettferdig innstilling og en destruktiv offermentalitet ut av det. De nordmennene som har bevart sin sunne fornuft, blir også lei og forbannet på anklagene om rasisme. Resultatet er ytterligere polarisering og grobunn på alle sider for det man angivelig skulle bekjempe: rasisme.

Tenk etter

Og hva tenker så en rasjonell arbeidsgiver rundt det å ansette en person som er overdrevet sensitiv på det å bli utsatt for diskriminering og som setter seg selv i en offerposisjon? Jo, det er en «arbeidstaker fra helvete». Som sjef er du avhengig av å kunne irettesette ansatte og du trenger å ha et godt arbeidsmiljø. Hvis du har ansatte som er overdrevent hårsåre og som tolker kritikk inn som om det skyldes rasisme eller diskriminering fordi de har en annen hudfarge eller religion (eller kjønn), så vil du selvfølgelig se det som en ulempe ved vedkommende og noe som nedsetter deres nytte ved arbeidsplassen.

Slike ansatte blir noen man blir redd for å behandle likeverdig og irettesette, fordi man ikke ønsker anklager om rasisme. Men dermed vil man ikke ansette dem hvis man har et valg. De er rett og slett mindre attraktive på arbeidsmarkedet fordi de er tilbøyelige til å tolke all kritikk av seg selv som andres skyld, som utslag av «rasisme».

Det er det samme som skjer i samfunnet forøvrig. De som roper ut om at de blir diskriminert, blir også skjermet for kritikk i større grad. De truer oss andre til taushet. Måten endel muslimer opptrer på, er et eksempel på dette.

Det som er ytterligere beklagelig er selvfølgelig at det er mange innvandrere i Norge som ikke klager på rasisme og som tvert imot har innsett at dette er et bra samfunn og at det nettopp var derfor de eller deres foreldre ønsket å bosette seg her. Men hvordan skal man som arbeidsgivere vite at man i søkerlisten ikke har en som kommer trekkende med rasismekortet hver gang det blir en liten uenighet på jobben? Jeg er redd alle innvandrere blir skadelidende av den sytingen om rasisme enkelte stadig utbasunerer og som norske politikere og medier oppmuntrer dem til å klage over.

Å oppdra en hel generasjon til å tro at det er mye rasisme i Norge er dermed å be om at diskrimineringen i arbeidslivet blir større enn den faktisk er. I USA kaller man det å ha «attitude». Og hvem pokker ønsker en ansatt med en slik hårsår og selvrettferdig innstilling? I det minste ingen som vil ha en velfungerende arbeidsplass.

Det er på høy tid at norske politikere, forskere og meningsbærere begynner å ta ansvar for det samfunnet vi lever i og ikke uttaler seg grunnløst om rasisme bare for å holde seg innenfor det politisk korrekte som er drevet frem av identitetsaktivister som ser raser og forskjeller overalt.

Hvis dette fortsetter, kommer de multikulturelle vestlige samfunn til å bli revet i fillebiter av gruppekonflikter og faktisk rasisme.

Det ønsker vi absolutt ikke!

