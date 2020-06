annonse

I en artikkel i Klassekampen tar de for seg «Norske tilstander». De har intervjuet innvandrere om deres syn på rasisme i Norge.

Klassekampen (bak betalingsmur) lar studenten Mohammed Isak Abdullahi være den som setter tonen og blir hovedperson i saken. Han mener det er mye rasisme i Norge.

Abdullahi sier han ble skuffet over statsminister Erna Solbergs kommentar til VGTV om at politiet slår hardere ned på minoriteter fordi de har vært mer involvert i kriminalitet.

– Den var veldig uheldig. Det bidrar til å ta vekk fokuset fra det det handler om, nemlig rasisme. En slik bagatellisering av en virkelighet som er så dyster som det vi ser i USA, er en av de faktiske årsakene til at problemene bare vokser og blir uhåndterbare, sier han.

Abdullahi skulle ønske at statsministeren tok et oppgjør med slike holdninger og alle som nører opp under dette, skriver Klassekampen.

– Mange minoriteter føler seg allerede trakassert av politiet, noen i større grad enn andre, og for å si det mildt: norsk politi er ikke helt uskyldig, sier han.

Klassekampen gjør undersøkelser

Klassekampen skriver at de har snakket «med flere i Oslo sentrum om Floyd-saken og egen erfaring med norsk politi.» Klassekampen hevder at det bare er en av de syv de har snakket med som «hadde bare godt å si om politiet». Han ville likevel ikke stå fram med navn og bilde, fordi han ble «redd for at det skulle gi ham problemer».

De seks andre forteller til Klassekampen at «de eller folk de kjenner, er blitt stoppet av politiet uten å ha gjort noe galt. Én hevder å ha blitt stoppet tre ganger på én dag. Flere forteller at det er skummelt, ydmykende eller ubehagelig å bli kontrollert offentlig.»

Forskjell unge og eldre

Men så skriver Klassekampen at de eldre de har snakket med, som har kommet til Norge fra et annet land, «har nesten bare gode ting å si om norsk politi.» Klassekampen forteller at flere av de yngre andregenerasjonsinnvandrerne de har møtt, har «tilsynelatende mindre tillit til politiet.»

Avisen reflekterer ikke over hvorfor det eventuelt er slik og ei heller spør de intervjuobjektene om synspunkter på det. Kan de være at politiet ikke stopper folk på bakgrunn av hudfarge, men på bakgrunn av statistisk sannsynlighet for involvering i kriminalitet eller signalement. For de eldre innvandrerne er vel fortsatt mørke i huden?

– Norsk politi er bra

Men la oss se på hva den ene personer som har positive ting om politiet sier. Klassekampen har kalt ham «Jihad Honud». Han har hatt frisørsalong på Grønland i 25 år.

– Hva tenker du om det som skjer i USA?

– Det som skjer i USA, er veldig dårlig. Det er rasisme.

– Har vi noe tilsvarende her i Norge?

– Vi har ikke noe sånt her.

– Har du selv erfart å bli stoppet av politiet, eller kjenner du noen som har blitt det?

– Jeg har hatt frisørsalong på Grønland i 25 år, og jeg har aldri blitt stoppet av politiet. Politiet her er veldig bra. Hvis noen gjør noe galt eller oppfører seg rart, må politiet selvfølgelig gjøre noe. Det er riktig at politiet stopper ungdomsgjenger som ser ut som de driver med noe rart.

Ikke alene

Men det viser seg at det ikke bare er en som har noe positivt å så for også «Abdi Ali», som er 36 år og renholder sier at «det norske politiet er det beste politiet jeg har sett.»

– Jeg har bodd i Norge siden 1998. De har ikke stoppet meg de siste ti årene, men før stoppet de meg mange ganger.

Og det er når Klassekampen spør hvorfor at det vel ikke er så rart om politiet stoppet ham, helt uavhengig av hudfarge:

– Hadde du gjort noe galt?

– Noen av gangene kjørte jeg for fort i bil. Hvis jeg ble sint når de stoppet meg, var de høflige og roet meg ned. Noen i politiet har kanskje rasistiske holdninger, men jeg følte ikke at det handlet om det.

Men som sagt: Klassekampens hovedbudskap er det motsatte: Det er rasisme i norsk politi.

