annonse

annonse

Tyskland utenriksminister Heiko Maas kaller forholdet til USA «komplisert» og sier det er beklagelig at Trump vil hente hjem soldater utplassert i landet.

President Donald Trump har bestemt seg for å hente hjem nesten 10.000 amerikanske soldater som er utplassert i Tyskland, ifølge amerikanske og tyske medier.

– Skulle deler av de amerikanske troppene bli trukket tilbake, noterer vi oss det. Vi setter pris på samarbeidet med USAs styrker som har utviklet seg gjennom årene. Det er i begge lands interesser, sier Maas i et intervju med Bild am Sonntag, gjengitt av Reuters.

annonse

Maas vedgår i samme intervju at det er problemer i forholdet mellom Tyskland og USA og sier at «vi er nære partnere i den transatlantiske alliansen, men det er komplisert».

Tyskland har flere amerikanske soldater enn noe annet land i Europa, og det har lenge blitt spekulert i om Trump ville trekke ut noen av dem.

En kilde sier til Reuters at flyttingen er et resultat av måneder med planlegging av forsvarstoppen Mark Milley, og at det ikke har noe med noe å gjøre med spenningen mellom Trump og statsminister Angela Merkel, som har stukket kjepper i hjulene for Trumps planer om å holde et G7-møte denne måneden.