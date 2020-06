annonse

Sydsvenskans lederskribent Mats Skogkär får ikke lenger skrive for avisen. Han er omplassert til en administrativ stilling etter å ha uttrykt seg kritisk om venstresiden og rasismedemonstrasjonene på Twitter.

Bakgrunnen er venstresidens reaksjoner på opptøyene som følge av politidrapet på George Floyd. Skogkär skrev på Twitter:

«Når man ser venstresidens nærmest seksuelle opphisselse over opptøyene i USA, over plyndringene, brannene og volden, blir det lettere å forstå deres streben etter å via innvandring skape lignende forhold her, men en stor, innvandret, etnifisert og segregert underklasse.»

När man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor, invandrad, etnifierad och segregerad underklass. — Mats Skogkär 👌 (@Skogkar) June 3, 2020

Innlegget skapte reaksjoner, ikke bare i kommentarfeltet. Sydsvenskans ansvarlige utgiver Jonas Kanje tok avstand fra tweeten, som ifølge ham gikk «langt over grensen» og uttrykker holdninger som «Sydsvenskan aldri kan stille seg bak».

Sydsvenskan er en del av Bonnier-konsernet. Ifølge fagbladet Journalisten skal Skogskär nå omplasseres til «ikke-skrivende tjeneste».

Ytringsfrihet

Skogskär skriver i en e-post til Journalisten:

– Jeg mener at mine handlinger faller innenfor rammene for den brede ytringsfriheten som gjelder i Sverige. Bonnier News har nettopp ytringsfrihet som en av sine kjerneverdier (…) Den må også gjelde for meninger og uttalelser som kan oppfattes som støtende.

Skogskär kryper delvis til korset, og anser at tweeten var idiotisk og aldri burde blitt publisert. Men han har ikke slettet tweeten, og nektes å bli framstil som en høyreekstremist.

Å akseptere en omplassering vil samtidig være å akseptere den etiketten som høyreekstremist Dagens Nyheters lederside forsøker å klistre på meg. Det vil jeg ikke gjøre, sier Skogskär.