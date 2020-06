annonse

annonse

I Minneapolis, den 25. mai, ble en mann arrestert. Han het George Floyd, så ut til å være beruset, og var mistenkt for å ha forsøkt å handle til seg varer med falske penger.

Ingenting spesielt alvorlig, altså, men nok til å bli tatt med ned til politistasjonen. Under arrestasjonen blir Floyd opprørt, nekter å bli med i bilen, og legger seg ned på asfalten. Fra da av går alt galt. Bilder fra hendelsen viser at tre politimenn holder Floyd nede, den ene, Derek Chauvin, ved å legge kneet sitt over Floyds nakke. Man kan høre Floyd stønne «I can´t breathe». Han mister bevisstheten, og blir senere erklært død på sykehuset. Et åpenbart tilfelle av politibrutalitet og «systemisk rasisme». Et eksempel på politiets, den hvite manns forlengede arm, brutalitet mot, og undertrykking av, minoriteter. Eller?

Ingenting opprører mer enn den sterkes overgrep mot den svake, og Floyds sak er selvfølgelig ikke den første. I USA har man hatt mange slike saker opp gjennom årene. Den amerikanske konteksten er spesiell, fordi dette landet har en helt reell forhistorie med statlig institusjonalisert rasisme, først slaveri, så segregasjon. Borgerrettighetskampen kom på 60-tallet, men fremdeles er landet, rasemessig, delt, og lider av ettervirkninger av fortiden. Det er derfor ikke rart mange amerikanere reagerer når de ser tre politimenn holde en svart mann nede, og det er lett å tenke, basert på bildene alene, at de tre i uniform utøver et overgrep mot mannen som ligger på magen på asfalten. Den sterkes maktbruk mot den svake opprører.

annonse

Vi har også så smått gjort oss erfaringer her i Norge, i forbindelse med den såkalte «ambulansesaken» fra Sofienberg-parken i 2007: Ambulansepersonell nektet å ta med seg en mann med somalisk bakgrunn, som senere viste seg å ha en alvorlig hodeskade. Det gikk knapt én dag før den ene av de to ambulansesjåførene ble utpekt som selve personifikasjonen av rasisme i Norge, også på forsiden av landets store aviser. Både landskjente journalister og politikere var raske til å heve sine moraliserende pekefingre, og rope i krigstyper: RASIST!

Felles for både vår norske «ambulansesak» og George Floyd-saken i USA er at medier, politikere og meningmann har reagert med sine hevede pekefingre og rasist-stempel omtrent før støvet har lagt seg etter at ambulansene og politibilene har kjørt av gårde.

I USA eksploderte raseriet denne gangen allerede før obduksjonsrapporten var klar. I folkets domstol var politimannen Derek Chauvin erklært som morder allerede «dagen derpå». Spørsmålet var bare om det dreide seg om et overlagt drap – «murder in the first degree» – eller et uaktsomt drap, såkalt «manslaughter». Samtlige politibetjenter involvert er allerede sparket, og Chauvin er siktet etter sistnevnte bestemmelse. Siktelsen kom også usedvanlig raskt, og man kan spørre seg om det ikke ligger politiske avveininger bak den.

For da den foreløpige obduksjonsrapporten kom, viste den nemlig ikke det alle forventet at den skulle vise. Svært få har fått med seg at den har kommet i det hele tatt, for nå er alle opptatt med å gå amok i gatene, plyndre og brenne butikker og lignende, men den viser nå i hvert fall som følger:

annonse

Hittil har det kommet tre obduksjonsrapporter. Den første konkluderte med at George Floyd ikke døde av kvelning. Politimannen Derek Chauvins kne, som han holdt plantet oppå Floyds nakke i flere minutter, et kne som nå har blitt selve symbolet på «systemisk rasisme» og den hvite manns undertrykkelse, hadde dermed ingenting direkte med dødsfallet å gjøre. Floyd hadde underliggende hjertesykdom, både høyt blodtrykk og karsykdom (en omskriving for kolesterolavleiringer i årene), og han var ruspåvirket. Dette, i kombinasjon med stresset rundt pågripelsen, er årsaken til dødsfallet, ifølge den første obduksjonsrapporten.

Les også: Ingen vil ønske å ansette en innvandrer som tror det er mye rasisme i Norge: Les hvorfor

Floyds familie var ikke fornøyd med resultatet, og fikk utført en privat obduksjon som viste, ganske forventet, at jo, han døde av surstoffmangel. Så kom en tredje obduksjonsrapport som landet et sted midt imellom. Det spiller forøvrig liten rolle, for tre obduksjonsrapporter med sprikende konklusjoner vil bare øke Chauvins sjanser for å bli frikjent i retten. «De klarer ikke engang å finne ut av hva han døde av», kommer advokaten til å si. Og så legger man mest vekt på den første rapporten, for det vil alltid være den som bærer mest vekt, medisinsk sett. Chauvin får nok aldri jobbe som politimann igjen, men hvis han frikjennes av retten (og den muligheten er så absolutt til stede), vil vi få enda en runde med opptøyer, plyndring og nedbrenning av butikker og lokalsamfunn. For dette er «folkets rettferdige vrede», må vite. Det er «folkets røst». Som i 1789, da folkemassene, væpnet med høygafler og køller stormet Bastillen, i kampen mot den urettferdige overmakten.

Jeg tror (håper) at alle er enige om noen grunnleggende premisser: Bryter man loven (som f.eks. ved å prøve å tuske til seg varer med falske sedler), da skal politiet arrestere gjerningsmannen. Hvis man så motsetter seg arrest, da må politiet ha lov til å bruke makt. Noe annet ville være absurd, for da kunne enhver lovbryter takke pent nei til å bli arrestert, og gå sin vei, trolig til neste forbrytelse. Floyd var mistenkt for en forbrytelse, og politimennene kunne selvfølgelig ikke vite at han hadde hjerte – og karsykdom, kunne de vel?

Les også: Svensk lederskribent får skriveforbud etter å ha advart mot innvandringens konsekvenser

annonse

Andre spørsmål oppstår også: Hvor mye maktbruk skal politiet ha lov til å benytte? Hvilke teknikker, og under hvilke omstendigheter? Kne-over-nakke er faktisk tillatt i denne delstaten, men var det nødvendig i denne saken? Brukte politiet urettmessig mye makt? Bildene ser ut til å vise dette. La Chauvin all sin vekt mot Floyds nakke, eller bare nok til å holde ham nede? Hvorfor bruker politiet egentlig slike teknikker? Er det fordi de vil «være slemme»? Eller … kan det være for å hindre en uregjerlig arrestant fra å skade, ikke bare andre, men også seg selv? Har det vært hendelser der arrestanter går så amok at de selv presterer å skalle på seg hodeskader mot asfalten? Er det derfor politiet gjerne vil holde arrestantens hode i ro, på den måten Chauvin gjorde?

Men det ser jo så brutalt ut.

Nei, det kan ikke ha vært for noe annet enn å være slem, det ser jo så fælt ut. Eller?

Hvorfor motsatte George Floyd seg arrest, forresten? Var det fordi han bare ikke ville la seg arrestere, eller var det fordi han følte seg dårlig allerede før arrestasjonen? Og burde politimennene ha lagt merke til dette, burde de ha sett at noe var fysisk galt med ham? I så fall, burde de da ha forsikret ham om at de bare ville kjøre ham til sykehuset for en sjekk?

Og hvis de så hadde gjort, ville han da ha lyttet?

Poenget her er:

Politimennene kan ha gjort feil. Eller ikke. Kne-over-nakke kan ha vært feil. Eller ikke.

Det er hundrevis av spørsmål som må stilles her, og i likhet med vår hjemlige «ambulansesak» fra 2007, stilte media ingen av dem. Det gjorde heller ikke politikere og kjendiser som hang seg på bølgen av fordømmelse. Ingen stilte spørsmål. Ikke ett eneste. Det eneste de så var tre menn i uniform som holdt en svart mann nede.

annonse

Og dermed satt de moraliserende, fordømmende pekefingrene løst. Det var, og er, en unison og hundre prosent overbevist stemme bak disse pekende fingrene: RASIST!

Slik var det også etter «ambulansesaken» i 2007. En mann stemples, han regnes som personifikasjonen av norsk rasisme, og må gå i dekning, mens journalistene og all slags selvhøytidelige kjendiser fråtser i selvrettferdig fordømmelse av den formastelige på facebook, der oppe fra pidestallene sine. Først flere måneder, kanskje år, senere, etter flere runder i rettsapparatene, vinner den utpekte sakene sine mot medier som forhåndsdømte ham. Nyheten om det sistnevnte slenges inn som en liten notis på en side i dømte avis som man av erfaring vet at leserne blar raskt forbi.

Og det er fort glemt.

I det gamle Israel, for lenge, lenge siden, tre tusen år før staten oppsto, hadde de jødiske stammene en skikk: En gang i året la de hele stammens synder på en geitebukk, jaget den ut i ødemarken, og vips, så var stammen syndefri til neste år. Det er fra denne urgamle og merkelige tradisjonen at vi har fått begrepet «syndebukk».

Vi trenger dem nemlig, med jevnlige mellomrom. Jesus var også en slik. Han tok på seg all menneskehetens synd, og døde på et kors. Han gjorde det riktig nok frivillig, men finner vi ingen frivillige, da utpeker vi en.

For det er dette vi gjør: Vi dømmer. Vi forhåndsdømmer, og det vi egentlig nok står og hytter med pekefingeren mot, og roper RASIST i caps lock på facebook, er oss selv, personifisert i den andre, hvem han nå enn for anledningen er. Om han er ambulansesjåføren Erik eller politimannen Derek, det spiller liten rolle. Og når vi likevel føler oss så rettferdiggjort, da er vi selvfølgelig i vår fulle rett til også å finne fram høygafler og køller og storme Bastillen, eller rane noen butikker, brenne dem ned, plyndre dem, banke dem opp, for det er jo de som er overmakten, er det ikke, det er de som undertrykker oss?

Og så kommer vi til poenget: «Folket», anført og oppildnet av media og kjendiser har reagert med sine hevede pekefingre lenge før vi vet hva som egentlig skjedde. Særlig journalistene, både her hjemme i 2007 og i USA i 2020, er særlig ansvarlige. Hvorfor har de ikke skrevet om det som jeg nevner ovenfor – at man må vente på obduksjonsrapport, man må vente på at etterforskningen får gå sin gang, på at retten kommer til sin avgjørelse når saken kommer opp? Hvorfor har ikke journalister selv påpekt at «men vent litt, for bilder kan lyve»? Det er jo ingen som vet det bedre enn nettopp journalister selv! Det jobber med dette til daglig!

Hvorfor er det ingen journalister, i vår angivelig opplyste tid, som reagerer på at politi – og ambulansepersonell kan erklæres skyldige i overgrep, rasisme og endog drap i «folkets domstol» til og med før obduksjonsrapporter er på bordet?

Jeg skulle ønske at bare én eneste journalist ville gå ut offentlig og si dette lille ordet på fire bokstaver: Vent.

Det er ikke alltid slik at ting er «slik som de ser ut». Øyet kan bedra. Trå forsiktig. Journalister og kjendiser, ikke delta med fordømmende og moraliserende pekefingre. Ikke vær en representant for gapestokk-mentaliteten, for når opptøyene og plyndringen begynner, opptøyer som dere er medansvarlige for ved å «forstå raseriet», ligger det alltid menneskeskjebner igjen på asfalten, sammen med avdøde George Floyd.

Vi er ment å være en rettsstat. En rettsstat har et rettsapparat, med domstoler, der skyldspørsmål og straffeutmåling skal avgjøres. Vær heller en ansvarlig representant for rettsstaten, der man er uskyldig inntil det motsatte er bevist i en rettssal.

Det føles kanskje ikke like deilig og selvrettferdig, men det er mye mer voksent.