annonse

annonse

En patruljerende politimann i Oslo som skriver i Dagbladet under navnet «Erlend» går kraftig i rette med beskyldningene om rasisme i politiet.

Det er spesielt MDG-leder Une Bastholms uttalelser han reagerer på.

I intervjuet med kritikk av Erna Solberg spør Bastholm retorisk «i Norge har vi en diskusjon om etnisk profilering i politiets arbeid. Er det greit å stoppe folk som er mørke i huden langs Akerselva i Oslo og be dem om å legitimere seg oftere enn man ber folk som er hvite i huden om det samme?»

annonse

Journalisten spør så om politiet bør stanse to eldre kvinner like ofte som to unge menn med afrikansk bakgrunn dersom politiet er på jakt etter narkotikaselgere.

– Ja, jeg mener det, svarer Bastholm. – Ber du unge norsk-afrikanere om å legitimere seg oftere, skaper du første- og annenrangsborgere og mistenkeliggjør en minoritets- befolkning på grunn av sin bakgrunn. De skal også kunne bruke byen fritt uten dis- kriminering. Vi kan ikke tillate oss å forskjellsbehandle basert på hudfarge, det er jo heller ikke hensiktsmessig for politiet, som selv jobber mye for å ha bred tillit.

– Problematisk

«Erlend» reagerer på hva Basthold insinuerer. Han skriver at han i løpet av de seks årene han har jobbet som politibetjent ved patruljeseksjonen i Oslo sentrum, «aldri selv har sett eller hørt om tilfeller av at politiet forlanger fremvisning av legitimasjon vilkårlig og uten foranledning som kan gi saklig grunnlag for slikt.»

annonse

Han mener Bastholms utspill er «problematisk fordi det gir inntrykk av at dette er en etablert og utstrakt praksis, noe som i så fall ville vært et åpenbart tegn på at norsk politi er preget av omfattende institusjonell og strukturell rasisme.» Men slik jobber vi ikke, skriver han.

Les også: «Jihad Honud» på Grønland har bare gode ting å si om norsk politi

«Erlend» mener som de fleste at rasisme er et «alvorlig problem for dem som rammes av det, og skal tas på største alvor.»

Han «finner det derfor dypt forstyrrende at en av landets topp-politikere fremsetter slike påstander [mot politiet] forkledd som et etablert faktum.»

Innlegget til politibetjenten i Dagbladet er det tredje mest delte i Norge siste døgn.

annonse

Også Erna Solberg har gått ut og sagt at det er mye rasisme i Norge, uten at hun har pekt spesielt på politiet.