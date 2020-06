annonse

Regjeringspartiene har inngått et forlik med Ap, Frp og Sp om iskantsonen.

Forliket åpner for oljeleting nord for definert iskant og mulig flytting av sonen om fire år.

– Frp har fått gjennomslag for at vi skal lete etter olje nord for den definerte iskantsonen, at vi skal få muligheten til å flytte iskantsonen om fire år, og at vi skal kunne åpne grenseoverskridende felt nord for iskantsonen. Alt vi fikk gjennom i forhandlingene med regjeringspartiene, er også med i avtalen med Ap, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

– Den brede enigheten vi her har fått til i dag, sikrer forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten så vel som likebehandling, bærekraft og sameksistens mellom de ulike næringene, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Aps holdning ble landet på partiets gruppemøte sist uke.

Sps Ole André Myhrvold mener forliket om iskantsonen legger det vitenskapelige utgangspunktet til grunn, ivaretar hensynet til sårbar natur og balanserer dette hensynet opp mot næringsaktivitet.

