Et flertall Minneapolis’ byråd gikk søndag inn for å legge ned politiavdelingen i byen for deretter å gjenoppbygge enheten igjen, mot borgermesterens vilje.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd (46) som har utløst demonstrasjoner og uro nasjonalt og internasjonalt.

– Vi gikk inn for å avvikle politiet slik vi kjenner det i byen Minneapolis og å gjenoppbygge det, bekreftet rådets president Lisa Bender til CNN søndag, og understreket at det nye politiet skal være bygget opp etter en modell som «faktisk sørger for å holde samfunnet vårt trygt».

Ni medlemmer av byrådet gikk inn for å legge ned dagens politiavdeling, noe som var nok til at det ikke kunne nedlegges veto mot forslaget.

Byrådsmedlem Alondra Cano skriver på Twitter at flertallet er enige om at dagens politienhet ikke kan reformeres og «at vi må avslutte det nåværende politisystemet».

Minneapolis’ ordfører Jacob Frey var ikke begeistret for utviklingen.

– Jeg støtter ikke full avskaffelse av politiet, uttalte Frey på en demonstrasjon, der han raskt ble bedt om å forlate stedet av sinte deltakere som ropte «gå hjem Jacob, gå hjem!» etter ham.

Frey utdypet ifølge Reuters senere på TV at han er for «en massiv strukturell reform for å gå gjennom et strukturelt rasistisk system», men han er «ikke for å avskaffe hele politiavdelingen».

Bender sier til CNN at det absolutt ikke er noe alternativ å ikke ha noe politi i det hele tatt.

Siden afroamerikanske Floyd døde etter pågripelsen i Minneapolis er politiets framgangsmåte ikke bare da, men også generelt blitt trukket fram som mulig «systemisk rasisme» og «systemisk diskriminerende praksis». Det er påpekt at Floyd-saken er en av flere der politiet i byen anklages for diskriminerende praksis.