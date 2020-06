annonse

Torbjørn Røe Isaksen og Høyres innvandringsutvalg vil ha innstramninger i innvandringspolitikken, og har foreslått en egen handlingsregel for innvandring.

Til det svarer redaktør i Dagsavisen, Bente Rognan Gravklev, at Isaksen kommer med skremmende talltull. Når ting er skummelt og vanskelig å forutsi, kan det være en trygghet å gripe til noe håndfast: Kalkulatoren.

– Verden er ikke lik i år etter år. Høyres Torbjørn Røe Isaksen forstår det. Men han forsøker seg likevel med kalkulatoren når han skal komme med forslag til hvordan Norge skal forholde seg til verden og folk i nød i framtida, skriver hun i Dagsavisen og legger til.

– Isaksen har sett på hvordan vi styrer pengebruken vår her til lands, og tenker at vi kanskje kan styre flyktningpolitikken på litt av den samme måten.

Dagsavisens redaktør er enig at innvandring koster penger. Men det koster også om noen faller utenfor. Hun tror at det ligger besparelse i å bekjempe de sosiale ulikhetene. Hun mener man bør jobbe med årsaken til at innvandrere blir diskriminert.

– Hvis innvandrere skal få det bedre i Norge, er det ikke første steget å bygge en politikk der de behandles som noe helt annet enn mennesker. Å si at vi ikke ønsker for brå forandringer og at vi er redd for konflikter grunnet ulike kulturer, så derfor strammer vi inn grepet om grensene våre. Det sistnevnte vekker svært ubehagelige assosiasjoner, sier Gravklev.

Gravklev synes det er direkte usmakelig og inhumant å snakke om akkumulert overskudd eller underskudd når det gjelder mennesker i nød. Innvandringspolitikken må ha rammer. Men det må være menneskelige rammer, ikke rammer som er skapt for å passe inn i Isaksens regneark, mener Dagsavisen-profilen.