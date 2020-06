annonse

Tirsdag 2. juni markerte mange sin antirasisme ved å legge ut helsvarte bilder med emneknaggen «blackout tuesday».

Dette for å vise sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen som demonstrerer mot rasisme i mange land over etter at George Floyd døde under en arrestasjon.

Men en elev ved Marienlyst skole gjorde et annet valg. Det fikk følger, skriver Drammens Tidende (bak bet. mur).

Eleven la nemlig ut et hvitt bilde med teksten «whiteout tuesday». Dette ble av enkelte medelever tolket som motstand mot «Black Lives Matter»-bevegelsen.

– Bildet lå ikke ute lenge før, eleven fikk beskjed om at det kanskje ikke var så lurt, sier en anonym tipser sier til avisen.

Fikk «grisebank»

Men bildet hadde allerede blitt delt på sosiale medier, og det endte med at eleven fikk «grisebank», ifølge tipseren.

Bildet satte sinnene i kok, ifølge rektor Åse Kalfoss ved Marienlyst skole.

– Noen gutter reagerte veldig og ble kjempesinte. Disse hører til andre skoler, uten at jeg vet hvilke, sier Kalfoss.

Ifølge rektoren ble det sendt truende meldinger via Snapchat. Eleven mottok også trusler muntlig over telefon.

– Eleven støtte på noen på butikken, og fikk juling i midttimen. Deretter pratet eleven med skolen, og ble hentet av politiet, sier Geir Oustorp, som er leder av politiets forebyggende enhet.

Offeret beklager

Marienlyst skole er en ungdomsskole, så eleven som ble banket opp er antagelig mellom 14 og 16 år gammel. Politiet ser alvorlig på saken. Eleven har det greit nå, men vet ikke hvem som banket han opp.

Eleven som ble banket opp har beklaget på ulike sosiale medier.

– Det er ikke sikkert at dette går over så fort, men vi vet av erfaring at offentlige unnskyldninger demper slike situasjoner, sier Oustrup.