Arbeidet med å fjerne det ødelagte stillaset fra den brannherjede Notre-Dame-katedralen i Paris begynte mandag.

Eksperter har påpekt at kirkebygget, som fikk store skader i den voldsomme brannen i april i fjor, ikke kan sikres godt nok før det ødelagte stillaset fjernes helt.

Stillaset ble satt opp før brannen i forbindelse med restaureringsarbeid av katedralen, og det antas at brannen kan ha blitt antent i forbindelse med dette arbeidet.

Stillaset består av over 40.000 metalldeler og veier over 200 tonn. Og over halvparten av det befinner seg mer enn 40 meter over bakken.

Grupper på fem klatrere som alternerer på demonteringsjobben, og en 80 meter høy kran er satt inn i arbeidet. Klatrerne bruker spesielle metallsager for å sage løs deler av stillaset som smeltet i brannen.

President Emmanuel Macron har sagt at katedralen skal være ferdig restaurert innen fem år. Han har også foreslått at spiret som ble ødelagt i brannen, skal erstattes med et mer moderne spir. Det forslaget har fått svært blandet mottakelse.