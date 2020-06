annonse

annonse

Kjære MSM i hele den vestlige verden: Hvorfor hater dere så inderlig presidenten av den største og sterkeste staten i vår vestlige og allierte i verden?

Skandalen som nå utspiller seg i USA beviser at alle mennesker faktisk ikke er like mye verdt. I den opphøyde medieverden er en type kulturell kapital noe som skal og må overstige fornuften. Det går omtrent slik: Ikke-hvit, kvinne, venstresidesympatier, på lag med FNs utopier, gjerne muslim – til det motsatte: (i stigende rekkefølge) ateist, realist, konservativ, mann, hvit.

Og Trump får skylden for blodbadet som har herjet i USA. Trump ser ut slik et ikke-menneske skal se ut, ifølge de «gode», de som forstår seg på det.

annonse

Sosialisme er egoisme

Det vi ser i USA i dag er det sanne ansiktet til venstresiden. De lar identitetskrigerne og frustrerte arbeidere kjempe for deres løgner om et bedre samfunn, et de overhodet ikke tror på selv. De vil ikke bli arbeidere og outsidere, som dem. De vil stå på en «pølsefest» i New York og le av dårlige vitser om Trump, en vits alle kjenner fra før. Da føler de seg smarte.

Les også: Jonas Gahr Støre bør ikke kritisere, men heller lære av Donald Trump

Det finnes ikke egentlig sosialisme på venstresiden og i identitetsbevegelsen. Alle liv er ikke like mye verdt. For når en sort amerikansk politimann dør i kampen mot mobben som vil ha anarki, får ikke massene informasjon nok om det. Noe er viktigere å vite enn andre sannheter. Hilsen MSM.

annonse

Politiet i USA må gå i seg selv

Behandlingen av Floyd var ekstremt provoserende. Uansett hva man måtte vite og mene om Floyds bakgrunn, så var det en skandaløst dårlig politijobb. Hele verden så det. Fire mot én. Mannen segnet om i rus. Et håndjern hadde holdt. At det finnes så dårlige politifolk er skammelig, men sant. Det var et mord. Sterke reaksjoner var på sin plass.

Men det ulmende hatet som mediene og eliten og identitetsbevegelsen har næret mot Trump tok fyr gjennom mordet av Floyd i en relativ stor del av folket. De har lenge følt seg undertrykt av noe. Plutselig kunne de løpe rundt som i en dystopi på Netflix. Skulle Trump og partiet bare la USA brenne ned? Fordi Trump fortjente det?

Hva med alle «vanlige» ikke-hvite amerikanere?

Alle småbedriftseiere, ektepar som holder en hjørnesjappe oppe, slike som faktisk prøver å leve den amerikanske drømmen, vel de er taperne. Mange av dem har fått vinduene sine smashet og varene stjålet. Mange av eierne er ikke etnisk hvite. I den grad det egentlig betyr noe. Bare nevner det.

annonse

Hvordan ser virkeligheten ut? Noe er bare riktig, og noe er bare galt, har NRK fortalt Norge om dekningen av Donald Trump. De er ikke alene om å mene at det er fundamentalt galt å være enig med Trump, og at Trump selv er gal. Majoriteten av verdens presse photoshopper det samme bildet av presidenten av USA: Finn så mange feil du kan, forstørr dem, få en enøyd ekspert til å si noe dypt om det, overse alt som er bra eller nøytralt. Gjenta prosessen. Helt til folk tror det er slik det er; for det gjentas jo så ofte i «troverdige» medier. Og folk flest leser de mediene. To ord: indoktrinering og propaganda, delvis av staten. Det er også en type «virkelighet».

Men hvordan ser virkeligheten ut?

Paradokset forteller at to eller flere virkeligheter kan eksistere samtidig. Esken kan være tom, samtidig som den er full av luft. Men kan Trump være fornuftig og gal samtidig?

Litt gal er han nok. Alle som har oppnådd noe stort i verden har en type «galskap» i seg. Om du bare handler som du blir fortalt, kan du nå langt i det etablerte, men aldri se nytt land. Genialitet er en slags galskap; for folk har ikke akseptert det som fornuft ennå. Verden var jo flat…

Men om verden skal akseptere «galskapen» må den operere innenfor rammene av det den nå ønsker og vil ha. Trump er valgt av mange titalls millioner amerikanere som president. Det burde ikke være nødvendig å argumentere for hans legitimitet i en demokratisk verden. Ja, kanskje er han ikke så gal likevel? Kanskje egentlig bare i kontakt med strømningene i mange folks meninger?

Men venstresiden klarer ikke å forholde seg til at sannheten er elastisk, kanskje mangedimensjonal, eller i hvert fall diskuterbar, og med et større perspektiv enn det en kult, som man gjerne kan kalle en avis, eller et politisk parti, ser den. Og da går sikringene. Man opplever ubalanse og mørke; for verden er hverken slik man ble fortalt at den var, eller slik man håpet den skulle være.

Husker du reaksjonene på Trumps seier?

Se for deg de hakene som falt på gulvet i Tv-studioene idet Trumps seier virket uunngåelig i 2016. En virkelighet de ikke ville ta inn over seg, vel, den sto rett foran dem. Og skulle de kritisere virkeligheten, måtte de samtidig kritisere demokratiet og folket. De som så på, de som betalte.

annonse

Det har de da også brukt tiden på siden 2016. Helt åpenlyst har «deplorable» mennesker blitt en fordekt skyteskive via modige politikere som snakker fra levra, som Trump, Orban, og her hjemlig, Listhaug. Ifølge venstresiden, er halvparten av de som skal stemme forrykte, som Dagbladet kaller Trump på forsiden 3. juni 2020. De har valgt feil. Det er å underkjenne demokratiet. Hva er de da, såkalt vanlige borgere?

Kan man velge feil? Et valg gir alltid en ny mulighet, en mulighet for en annen virkelighet. Hvis man skiller mellom emosjoner som ikke i kontakt med kroppen, og emosjoner som synker ned i en forståelse av at noe er «riktig», så kan man velge riktig. Det blir riktig for deg.

Sannhetsforståelse

Det er et farlig minefelt å vandre i. Det kan faktisk hende at du er psykopat. Da føles ren og pur egoisme som riktig. Er du derimot innenfor det normale feltet, så vil kroppen fortelle deg om du har det bra eller ikke. Og majoriteten av mennesker er ikke psykopater. Mange psykopater bryr seg bare om seg selv, men fordekker det med gruppetenkning. Men denne gruppen er enig med seg selv. Selvsagt er ikke alle sosialister psykopater. Mange av dem er bare uinformerte, indoktrinerte, ignorante eller redde.

Du må kanskje ha psykopatiske trekk for å ta store avgjørelser som påvirker menneskeheten. I hvert fall trekk av psykopati, hvis ikke kan det hende du nøler når du faktisk må handle, for at andre mennesker skal overleve. Men det finnes et nettverk av demokrati som fanger opp det som går for langt i en manns sinn (og alle som daglig rådgiver og snakker med vedkommende). Det synes ikke som om hovedstrømsmedier, hverken i Norge, USA eller UK, forstår at Trump faktisk ikke bare kan gjøre akkurat som han vil. Med krigstyper slår de daglig opp alt Trump ønsker å gjøre, som var han en Gud som snakket, en ingen har kontroll over. De vil gjøre ham til en demon, for alle guder faller i menneskets øyne.

MSM vil kontrollere Trump, eller dø

Ønsket om kontroll over presidenten bør skrives mye om i historiebøkene. Det holder ikke med de demokratisk, trege prosessene. Et verdensspill, der alle gir hverandre penger, oppmerksomhet, jobber og smil er imot Trump. De har forsøkt å kontrollere ham. Og de er mange. I flere land. Løgner funger godt, fordi slik Trump er: Arrogant, skarp, rammende, smart(ere) og glatt, så misliker de mislykkede sosialistene ham. De vil ikke ha en fri verden, de vil ha Kina på laget sitt. De unnskylder Saudi-Arabia. De tror ikke på noe av det de gikk i gatene for på 60-tallet. De er verdiløse som idealister. Men de hater Trump. Det står de sammen om. Det må være en slags sær sødme på bunnen av hatet, en de er sammen om, som i sirup.

De gav hverandre priser, Pulitzer også, for å «avsløre» et samarbeid mellom Trump og Russland, et som ikke eksisterte. Likevel finnes det ingen dementi, ingen anger, ingen skam. Bare flere løgner.

Alle liv er unike

Andre har dødd etter Floyd, som følge at de voldelige opptøyene. Også fargede politifolk. Selv bryr jeg meg ikke om hudfarge. Jeg kan ikke forstå at det skal bety noe. Men så er jeg heller ikke rasist. At systematisk rasisme ikke kan bevises via statistikk er bevist av en forfatter, publisert på Resett.

Den innpodete «sannheten» at det liksom er slik, noe også Erna Solberg sier og tror på, vel det er der vi er. Uvitenhet sitter helt i toppen av samfunnet. Hvordan skal man klandre andre? Folk flest har nok med jobb og familie; bør vel kunne stole på media?

Eliten er redd for nye spilleregler

Trumps metode er å plumpe ut med sannheten, med et språk som er fremmed for eliten. Han kan rante som en bygdetulling på Twitter. Men ofte sier han noe som er veldig sant for veldig mange. Og når det står så åpent mot verden må de forsvare seg i samlet front. Politikere snakker ikke som Trump. Han er en ny type politiker. En som ikke spiller det gamle spillet. Men han taler soignert og rolig nok foran pressen og kamera. Det er ikke helheten i talene hans media vil forstå. De sitter som gribber og venter på at forretningsmannen Trump skal begå et feilsteg i det ferdigdefinerte politiske landskapet, si noe som er «uhørt», noe utenfor Overtonvinduet, ofte sannheten folk forstår.

Når de gjenkjenner et ord eller en setning av Twitterspråket hans i hans taler, er de på som smågale. Endelig har de beviset for at han er uempatisk, forrykt, gal, uskikket, umenneskelig. Men hva slags mennesker gjør analyser av offisielle taler på så sviktende grunnlag?

Les også: TV 2 stemplet som «propaganda» etter påstand om at president Trump er rasist



Media har giftet seg med eliten

Det er media, elitens nye sammensvorne. De er kjærester, samboere og ektefeller i dag. Må bare skifte jobb om de blir sammen, men går på de samme festene. Alt handler om å ikke slippe sunn fornuft inn i debatten. Taktikken er å kalle sunn fornuft for galskap. Det er ikke vanskelig, for de som snakker sunn fornuft blir hånet og buet, må heve røsten for å bli hørt, må gå skritt inn i det uhørte og ukjente, som disse feige i den nye 4. statsmakt ikke kan forestille seg.

For folk som har levd et liv der det å bli konfrontert med løgner, obskur lobbyvirksomhet og åpenlyse forsøk på å degradere legitime synspunkter, er det lett å sympatisere med Trump, selv om man lever et totalt annet liv. Det koster å stå utenfor. Det koster å tenke selv, å våge å si sannheten, selv om du ser at flertallet ikke vil se den. Men belønningen er egentlig enorm: Du har sett igjennom spillet!

Du ler av VG, TV2, NRK, Dagbladet, Aftenposten og andre statslakeier. Ler av tilsvarende aviser i andre land. Leser avisene kanskje en gang iblant, for å ha det moro. Ønsker å bli overrasket. Men merker at det skjer bare en gang eller to i måneden. Så ofte finner du en virkelig bra artikkel der. Enda du leser mye. Er du gal?

Den lille mann står ofte med den litt gale, sikkert ikke alltid sympatiske og kanskje småsleske milliardæren Trump. Ja, enten er vi blinde, eller så vi gale. Men at han klarte å styre det viktigste landet i verden, være en bedre politiker enn karrierepolitikerne, det falt tungt for eliten. De fant en 78 år gammel semidement marionett som motkandidat, Joe Biden, mot en som sier det som det er. Ja, slik er sosialistene: De tror de er sterkere bake en svak kandidat, da kan de diktere sannheten.