I fengsler der både menn og kvinner er innsatte blir det nå innført en ny ordning for å bedre likestillingen. Fengslene får nå en egen kvinneansvarlig.

Denne nye tjenestepersonen skal sørge for å ivareta kvinneperspektivet i fengslene, i tillegg til å sørge for likeverdige soningsforhold for kjønnene. Dette skriver NTB.

– Det er en lav andel kvinner under Kriminalomsorgens ansvar, og nettopp derfor er det viktig at deres situasjon under straffegjennomføringen blir synliggjort. De kvinneansvarlige skal sørge for at det innarbeides gode rutiner i fengselet eller friomsorgskontoret for å ivareta kvinners behov og rettigheter, og jeg er veldig glad for at denne ordningen nå er etablert, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Rundt 10 prosent av alle nye innsatte i norske fengsler i fjor var kvinner.