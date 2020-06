annonse

Verden er full av løgn, akkurat det er en sannhet. Dette gjelder også i demokratiske land.

Og at flokkmentalitet er farlig, det vet vi også. Hos oss kalles det lemenoppførsel, en slags hypnose. Begge deler ser vi i disse dager utfolde seg fra mobben i USA. Vi vet dessuten at løgn lett spredes gjennom riksmedier, og at i Norge blir disse sågar statsstøttet av politikerklassen, det vil si med deres vitende vilje. Altså venstrevridd indoktrinering, statssubsidiert og nær systematisert. Ensidigheten lyser lang vei.

Dette tenkte jeg etter å ha lest «Psykotisk Trump-hat i norske medier» den 3. juni på Document, skrevet av redaktøren selv. Han begynte innlegget slik, jeg siterer: «Trump-hatet i USA har pågått i snart fire år og er adoptert i alle vestlige land. Mens det i USA finnes en mot-reaksjon, er den bannlyst i Vest-Europa. Mediene er nær unisont mot Trump. Det som begynte som en protest, har utviklet seg til en lynsje-stemning mot presidenten».

Vårt menings-monopol er sykelig best representert av NRK, det reneste «Pravda» – som var vi fremdeles den siste sovjetiske utpost. Hvilket mange fremdeles hevder tilfelle. For grunnet oljerikdommen, og seks milliarder årlig, er NRK kommunistisk-rikt-opprettholdt og «rett-tenkt» som ledelsen i oljelandet Venezuela. At NRK holder med Kina og WHO mot Trump bare eksemplifiserer hvor ufattelig løgnaktig og ensidig NRK er.

Det er klargjort at sjefen for WHO dekket opp for Kinas skurkestreker ved uten forvarsel å slippe koronaviruset løs på verden. Hvorfor kommunistregimet med sin enehersker Xi Pejing oppførte seg som han gjorde er der diverse teorier. Men konsekvensene av denne pandemien er enorme, dødstallene kanskje underordnede. Ikke minst for Kina med 1,3 milliarder mennesker. Når langt flere indirekte «ikke-virus-triste» skjebner avtegner seg globalt, dvs gjennom grusom nød og elendighet. I form av arbeidsledighet og økonomisk fortvilelse er de indirekte konsekvensene enorme, inkludert selvmord.

Driver Kina krig mot vesten ut fra sin eneherskers motiv om makt og verdens-hegemoni? Hvorfor hemmeligholdt han realitetene rundt viruset? Som bevisst eller ubevisst kanskje ble skapt på det kinesiske laboratoriet? Hvorfor slo han ikke øyeblikkelig ring rundt viruset ved å stoppe det, der og da, heller enn bevisst å slippe det løs på resten av verden som han gjorde? Var det resten av verden han bevisst ville sette tilbake for relativt å fremme Kina og seg selv? Mest relativt til Trump og USA, hans eneste veisperring for å kunne underkue Europas land som sine vasaller?

Venstreside-makt og fanatisme i verden blinder oss for disse realitetene, nemlig at Europa og USA må stå sammen opp mot totalitære regimer. Hatet mot Trump er irrasjonelt og står i veien for sunn fornuft. Hatet mot ham er skapt av udemokratiske liberale krefter fordi han tør stå opp mot dem og deres bevisste misbruk av funksjonær-makt, og folkets tillit. Demokratene har kommet med påstand etter påstand i snart fire år, men Trump vinner argumentene. Dette er dårlige tapere, noe de ikke tåler i sin påtatte overhøyhet og prektighet. Mest derfor må de forsøke å ta ham med alle midler, inkludert bruk av sivil ulydighet. Og senest, sågar gjennom bruk av vold og antent hærverk.

At demokratiske ledere der borte tillater mobbens herjinger ledet av Antifa og andre bakenforliggende terroristlignende udemokratiske aktører er direkte skremmende. Dette er Amerika, den vestlige verdens tradisjonelle beskytter og leder. Dersom Europa ikke besinner seg og aksepterer USAs valgsystem og dets resultater gjennom frie valg blir det fritt fram for en kuet verden under den sterkestes makt. Kanskje er det nettopp Kina NRK og dets lakeier jobber for. Har vårt «Pravda» slik blottet seg? Den norske liberale dekadensen og flokk-mentaliteten synes på ville veier. Dersom Kina får overta verdens hegemoniet blir det andre boller for oss alle, ikke minst for de beskyttede uregjerlige muslimene.

Kina og Russland er nasjonalistiske og overhodet ikke opptatt av liberalisme, globalisme eller av FN og andre overnasjonale konstellasjoner. En-verden tanken betenker de kun til seg selv – et globalt hegemoni. I mellomtiden utnytter de alle disse funksjonær-styrte lette å bestikke globale organene til egen fordel. Med Kina slapp WTO reven inn i hønseflokken. Som stjeler og kopierer og produserer billig. Og slik lokker de til seg verdens industrier uten å bry seg om patenterte rettigheter, handelsavtaler etc.

Hele verden må bli nasjonal-opptatte for å kunne forsvare seg i en verden av makt spill og løgn. Nasjonal-stater med kontrollerte grenser og strategiske reserver av medisiner, utstyr og mat må til for å kunne beskytte egen befolkning for tilfellet krig eller pandemier, en ny-oppdaget nødvendighet. Dette er ikke egoisme, det er sunn fornuft. Hver må ta vare på seg selv, det har Korona-viruset demonstrert. I en jungel verden hvor statslederne ikke har rom for slik naivitet som den norske regjeringen legger for dagen, i ren olje-penge-beruselse? Blanke knapper fra det korrupte FN eller andre må ikke få insentivere vår regjering til globale milliard-dryss lenger.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.