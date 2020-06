annonse

New York Times’ kronikkredaktør er tvunget til å trekke seg etter å ha publisert en kronikk som venstreaktivister mente oppfordret til bruk av militærmakt mot demonstranter i USA.

Det var kronikken «Send inn troppene», som senator Tom Cotton fra Arkansas hadde skrevet som skapte er ras av kritikk mot redaktøren, James Bennet. Kronikken satte sinnene i kok både hos lesere og ansatte i New York Times.

President Donald Trump er svært fornøyd med utviklingen søndag, skriver NTB.

– Ytringsredaktøren i @nytimes gikk nettopp av. Det stemmer, han gikk av på grunn av den utmerkede kronikken som er skrevet av vår flotte senator Tom Cotton. ÅPENHET! Staten Arkansas er veldig stolt av Tom. New York Times er falske nyheter, skriver Trump på Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020