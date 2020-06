annonse

annonse

Nylig ble det kjent at Saida Begum, statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og Høyres ordførerkandidat i Oslo i 2019, deltok i massedemonstrasjonen mot politivold og rasisme i Oslo 5. juni.

I en situasjon der store deler av Norge har blitt nedstengt på grunn av korona-trusselen, hundretusener av nordmenn har blitt arbeidsledige, tusenvis av firmaer står i fare for å gå konkurs, og gamle og syke holdes i isolasjon, velger altså denne høyrepolitikeren å delta i en massedemonstrasjon helsemyndighetene frykter at vil kunne føre til et nytt korona-utbrudd i Oslo.

Begum viser finger’n til statsminister Erna Solberg som har erklært at hun ikke ville delta på demonstrasjonen i Oslo av hensyn til faren for spredning av korona. Hun viser finger’n til en samlet regjering som oppfordrer folk til ikke å delta på massemøter på grunn av smittefaren. Hun viser finger’n til hundretusener av nordmenn som har mistet jobben på grunn av nedstengningen av samfunnet i møtet med korona-trusselen. Hun viser finger’n til tusener av bedriftseiere som lurer på om bedriften deres vil gå konkurs. Hun viser finger’n til syke og gamle som fremdeles holdes i isolasjon. Hun viser finger’n til på norske barn som ikke fikk gå i 17-maitog.

annonse

Saida Begum viser finger’n til dugnaden det norske folk har gått sammen om i møtet med korona-pandemien. Hun viser finger’n til alt som heter borgerplikt og samfunnsånd. Hun viser kort og godt finger’n til Norge.

Det eneste Begum har å si til forsvar for sin egoistiske, uansvarlige og usosiale oppførsel – og sin vilje til å sette andre menneskers liv og helse på spill – er at hun kjemper for en sak hun betrakter som viktig, nemlig å bekjempe rasisme.

Les også: Høyre-statssekretær deltok i demonstrasjonen i Oslo: – Det er vår fordømte plikt å si ifra når vi ser rasisme

Under normale forhold ville avsløringen av at en statssekretær eller en annen politikerspire hadde trosset sin egen statsminister, regjeringen, Stortinget og relevante fagmiljøer ved å opptre på en grovt uaktsom måte som satte både folkehelsen og økonomien i fare, selvsagt ha betydd slutten på vedkommendes politiske karriere. Politikerspiren kunne ha påberopt seg å kjempe for den beste og mest idealistiske sak i verden, men budskapet hadde vært det samme: Kom deg ut!

annonse

Innvandrerstemmer

Men Saida Begum er ikke en normal politiker. Hun er en representant for innvandrerbefolkningen. Og for å vinne valg i Oslo og andre storbyer er det nødvendig å sikre seg innvandrernes stemmer. Derfor tør ikke Erna Solberg og Høyre å kvitte seg med personer som Begum.

Alt en ydmyket statsminister kan foreta seg, er å mumle noe om at hun håper at Begum vil holde seg hjemme dersom hun skulle få mistanke om at hun var blitt syk etter deltakelsen på massedemonstrasjonen.

Man får nærmest inntrykk av at Saida Begum må være Norges mektigste person. Selv kongen har lojalt fulgt helsemyndighetenes råd under korona-krisen, blant annet ved å gå i karantene etter et utenlandsbesøk. Begum, derimot, gjør som hun selv vil!

Les også: Saida Begum (H) ble ikke ordfører, gir Listhaug skylden

annonse

Denne historien vitner om et større problem. Dessverre virker det som om den uten sammenlikning viktigste saken for innvandrere når de avgir sin stemme, er at partiene har gitt innvandrere fremtredende posisjoner, og at det er mulig å stemme inn innvandrere, gjerne fra ens egen etniske gruppe. Det betyr at dersom en innvandrer melder seg inn i et parti, er vedkommende nærmest garantert hurtig å få et verv eller en posisjon. Alt annet ville være å fornærme innvandrerbefolkningen.

Og å frata en innvandrer et verv eller en posisjon tør ikke partiene, uansett hvor dårlig egnet vedkommende måtte være for å inneha posisjonen eller vervet. Innvandrere vil derfor gjøre lynkarriere i et hvilket som helst parti, og ende som stortingsrepresentanter, statssekretærer, ordførerkandidater eller endog statsråder før de har fylt tredve.

Noen annen forklaring har jeg ikke på at en person som er så egoistisk og uansvarlig at vedkommende deltar på et massemøte under en pandemi, har kunne bli Oslo Høyres ordførerkandidat.