Bruk og besittelse av narkotika bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver Riksadvokaten i høringsuttalelsen om rusreformen.

– Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i høringsuttalelsen som ble lagt ut mandag.

Riksadvokaten fremhever at rusavhengige trenger helsehjelp fremfor straff, skriver Rett 24.

– Utviklingen har likevel vist at straffereaksjoner ikke er egnet for en lang rekke mennesker med ruslidelser. Mange av disse er svært syke og lever i sosial nød. Flere har en bakgrunn med traumer, ulike former for omsorgssvikt eller overgrep. Straffereaksjoner for disse sårbare menneskene har normalt ikke den effekt som begrunner behovet for å straffe.

De allmennpreventive hensyn har blitt vektet for tungt i forhold til de negative virkninger for de enkelte, mener riksadvokaten. Konklusjonen er som følger:

– Riksadvokaten slutter seg derfor til at straff ikke er tilstrekkelig begrunnet for mange av disse, nyttevirkningene av straff er ikke større enn skadevirkningene. Samfunnet bør derfor møte mange av de rusavhengige på en annen måte enn i dag.

– Vil føre til økt bruk

Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering, skriver NTB.

– Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland.

Statsadvokatene har tidligere rådet regjeringen til å skrinlegge saken og mener rusreformen er «et eksperiment med uoversiktlige skadevirkninger». Legeforeningen mener straffrihet for narkotikabruk vil rekruttere nye brukere.