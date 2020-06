annonse

annonse

Nå settes hunder inn i kampen for å ferske og isolere smittespredere. En sniff i armhulene dine skal være nok til å oppdage smitte fra coronaviruset, viser ny studie hvor blant annet hunden «Oslo» deltok.

Franske forskere ved veterinærhøyskolen École nationale vétérinaire d’Alfort har undersøkt om hunder kan trenes opp til å lukte COVID-19, smitten fra coronaviruset, i en persons armhuler.

Fra før kan opptrente hunder oppdage narkotika, sprengstoff, kontanter, diabetes og visse krefttyper med sin blotte luktesans. Forskernes håp var derfor at COVID-19 kan føyes til listen over ting som hunder kan få ferten av.

annonse

Åtte hunder av typen malinois, en variant av rasen belgisk fårehund, tok del i forskningsstudien. De firbente kandidatene var fra Paris, den franske øya Corsica og Libanons hovedstad Beirut, og var allerede profesjonelle søk- og redningshunder eller opptrent til å lukte sprengstoff eller tarmkreft.

Les også: Kina: Hunder får status som kjæledyr, tas ut av listen over dyr som kan spises

Fire av hundene klarte å oppdage COVID-19 i samtlige tilfeller, mens resten hadde en score på mellom 83 og 94 prosent korrekte identifiseringer. I to tilfeller klarte de også å oppdage COVID-19 hos personer som hadde testet negativt for smitten, men som ved retesting viste seg å være smittebærere.

«Gun», «Oslo» og «Bella» er tre av kjøterne som deltok. For å beskytte hundene selv mot COVID-19, fikk de ikke lukte på selve pasientene, men ble eksponert for svetteprøver skrapt sammen fra armhuler.

annonse

– Vi konkluderer med at det er sterke holdepunkter (evidence) for at hunder kan oppdage en person som er smittet av viruset som forårsaker COVID-19-smitte, uttaler professor Dominique Grandjean, som er studiens hovedforfatter, gjengitt av South China Morning Post.

Les også: Faktisk.no: FHI og Legeforeningen viste til studier som bygger på tvilsomme data

Imidlertid er studien ennå ikke fagfellevurdert og publisert av et vitenskapelig tidsskrift. Forskerne peker på visse svakheter ved resultatet. Et TV-team var nemlig til stede for å filme forsøket.

Dessuten gikk det på et tidspunkt en hest forbi laboratoriet hvor luktingen pågikk, noe som skal ha distrahert fårehundene kraftig.

Studien er tilgjengelig hos bioRxiv, som publiserer såkalte preprints av forskningsstudier. bioRxiv understreker at de for tiden mottar mange artikler om coronavirus SARS-CoV-2 og at artiklene ikke bør brukes som veiledning for klinisk praksis og helsevalg eller formidles i nyhetsmedier som sikker viten.

annonse