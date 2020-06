annonse

SVs Karin Andersen ble illsint da hun ble konfrontert med en NRK-sak som avslørte at barn får «militær trening» av IS-kvinner i Al Hol-leiren i Syria.

Det er bare noen få måneder siden SV og Karin Andersen presset regjeringen til å hente tilbake en IS-kvinne og hennes antatt syke barn til Norge.

Solberg-regjeringen ga til slutt etter for presset, og IS-kvinnen kom til Norge i januar. Den omstridte avgjørelsen førte til at Frp gikk ut av regjering.

Militær trening

IS-kvinnen har hevdet at hun var en «husmor» som vasket klær og laget mat.

Nå har NRK lagt ut en videosak på sin egen nettside der det avsløres at IS-kvinner i al-Hol-leiren i Syria lærer opp sine barn til jihad – hellig krig. I videoen NRK har lagt ut deler IS-kvinner ut håndgranater til barna som «medalje».

«Her får barn «militær trening» av IS-kvinner i Al Hol. Etterpå fikk barna medaljer utformet som håndgranater» skriver NRK.

En person på Twitter konfronterte SVs Karin Andersen om NRK-saken.

– Det er disse kvinnene Karin Andersen og SV vil ha inn i landet – fri og bevare…, skrev mannen.

Les også: Karin Andersen (SV) truer Resett-annonsører med boikott, nekter å handle med de som støtter «rasister»

Hente tilbake flere

Meldingen fikk Andersen til å tenne på alle plugger. Hun refset mannen og hevdet de som var blitt født i Norge har «trukket gulloddet»

– Jeg vil ha de norske barna ut før det får hele livet ødelagt av denne galskapen. De har ikke ansvar for at de er født inn i dette, like lite som du har ære av å ha trukket gulloddet å bli født her. Det er våre barn selv om foreldrene er gale, svarte hun tilbake.

Jeg vil ha de norske barna ut før det får hele livet ødelagt av denne galskapen. De har ikke ansvar for at de er født inn i dette, like lite som du har ære av å ha trukket gulloddet å bli født her. Det er våre barn selv om foreldrene er gale. @SVparti @ReddBarna @rodekorsnorge — Karin Andersen (@SV_Karin) June 8, 2020

Andersen har tidligere uttalt at hun kjemper for å hente tilbake IS-kvinner og barn med tilknytning til Norge.

– Det er bra at det syke barnet får komme hjem. Det viser at det er mulig. Alle de norske barna må hentes. Regjeringen skal få full støtte fra SV for å hente barna og om nødvendig mødrene. Barna er norske og de er uskyldige og Norge har ansvar for å beskytte dem. Da har vi også mulighet til straffeforfølge mødrene, sa Andersen i januar, da IS-kvinnen og hennes barn ble hentet til Norge.