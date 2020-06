annonse

På Taiwan har velgerne for første gang avsatt en folkevalgt borgermester. Det er kinavennlige Han Kuo-yu som må ta sin hatt og gå etter at et overveldende flertall har stemt for hans avgang.

Han Kuo-yu ble i november 2018 valgt som borgermester i havnebyen Kaohsiung. Han fikk da 890.000 av stemmene i det som beskrives som et valgskred.

Han Kuo-yu representerer det opposisjonelle Nasjonalistpartiet, også kjent som Kuomintang. Han Kuo-yu regnes som kinavennlig, og skal ha vært Beijings foretrukne presidentkandidat på Taiwan.

Som borgermester utfordret Han Kuo-yu sittende president Tsai Ing-wen fra Det demokratiske fremskrittsparti da han sommeren 2019 lanserte sitt kandidatur i Taiwans presidentvalg 11. januar 2020.

Som kjent ble Tsai gjenvalgt som president med 57,13 prosent av stemmene, mens Han Kuo-yu ikke bare tapte med en oppslutning på 38,61 prosent, men nå også kastes som borgermester i Kaohsiung.

Over 930.000 velgere i Kaohsiung har nemlig stemt for å fjerne Han Kuo-yu, mens bare 25.000 var imot forslaget. Minst 570.000 stemmer var påkrevd for at avsettelsen skal kunne skje.

Grunnen til Han Kuo-yus fall skal være Kinas nye sikkerhetslov for Hongkong. Loven har ergret taiwanesere, som selv er blitt lokket med en «et land, to systemer»-løsning av Beijing, skriver South China Morning Post.

Videre skal det ha skapt misnøye at Han Kuo-yu angivelig forsømte sine oppgaver som borgermester og brukte vervet som springbrett for det langt gjevere presidentkontoret.

– Regjeringen satte inn alle ressurser, inkludert kjøp av nitti prosent av medietiden til å angripe meg, lyder Han Kuo-yus forklaring av valgnederlaget.

Taiwans folkestyre har en sikkerhetsmekanisme som tillater velgerne å avsette en borgermester som etter valget viser seg uegnet eller uskikket. Velgerne kan nemlig tilbakekalle sitt mandat hvis tilstrekkelig mange stemmeberettigede gir sin tilslutning. Nå skal nytt valg avholdes innen tre måneder.

– Resultatet burde være en advarsel til alle politikere om at folket kan tildele makt og ta den tilbake. Nå som tilbakekallelsesvalget er over, er tiden inne for at landet forsones, heter det i en uttalelse fra president Tsai.

South China Morning Post melder også at bystyreleder og Han Kuo-yus venn Hsu Kun-yuan er funnet død etter et fall fra 17. etasje bare timer etter valget. Han Kuo-yus valgnederlag og Hsus dødsfall omtales som et tilbakeslag for Nasjonalistpartiet, som nå bare kontrollerer noen få valgdistrikter sør på øya.