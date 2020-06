annonse

Det er helt greit å være hvit. Ikke la noen fortelle dere at deres opplevelser betyr mindre enn noe annens, på grunn av deres hudfarge.

I utgangspunktet synes ikke jeg at det er en dårlig ting at vi blir bevisste på at det faktisk finnes rasistisk diskriminering i samfunnet ennå. Det finnes avskyelige holdninger til mennesker av ulike bakgrunner over hele verden, også i Norge. Det er bra å snakke om og gjøre seg bevisst på dem.

Det som irriterer meg, er at jeg ser, i tekst etter tekst, i utspill etter utspill, at det kun er Vesten og hvite mennesker som får ta skylden for alt dette. Folk har dannet seg, eller kanskje fått servert i skolen, et selektivt bilde av historien, der det ikke finnes hvite slaver, eller mørke slavehandlere. De vet ingenting om arabisk slavehandel og europeiske slaver i Det osmanske riket for eksempel. De tror at erobring, plyndring og preferanse for eget folk ble oppfunnet av Vesten.

Verdensomspennende rasisme

Faktum er at rasisme finnes i alle samfunn. Det kommer av noe vi kaller inn-gruppepreferanse, og ligger latent i alle grupper. Denne preferansen for sitt eget folk finnes i like stor grad i India og i arabiske land, som i Norge og blant somaliere. Det betyr ikke at det ikke er mulig å begrense dette, og ta tak i rasistisk diskriminering. Det kan vi, og det bør vi. Men folk må vite hva de snakker om.

Det som gjør dette enda verre er når hvite mennesker over lag blir brukt som syndebukker på et slikt problem, som rammer alle typer mennesker, og som også finnes i ikke-vestlige samfunn.

Disse ubrukelige teoriene om «hvite privilegier», det er jo også en type rasisme i seg selv. Folk må legge bort sine forestillinger, som kun er basert på deres eget innsnevrede perspektiv på virkeligheten, og deres egen lykke i livet. Ingen er privilegert ene og alene på grunn av hudfarge. Prøv å fortelle en hjemløs, gammel veteran på gaten i Los Angeles, en lutfattig person som kjempet for landet sitt, og som nå står uten hus og hjem, at han er privilegert som hvit mann. Det er jo bare tull. Utrolig virkelighetsfjernt og fornærmende tull. Hudfargen hans forandrer jo ingenting.

Det finnes nemlig utallige eksempler på underprivilegerte mennesker med lys hud. Ergo er det ikke slik at en hudfarge gjør deg privilegert.

En ny arvesynd

Den kollektive selvpiskingen som har rammet samfunnet vårt er pinlig. Bevissthet rundt rasisme og å støtte opp om svarte amerikaneres kamp for lov og rett er én ting. Men å utpeke hvite mennesker som den ene, ultimate synderen, er ikke bare galt, det er absolutt like ondsinnet og rasistisk som rasismen mange svarte i USA utsettes for. Det ligner en slags ny arvesynd.

Det er faktisk helt OK å være hvit. Du skylder ingen noe som helst bare i kraft av din hudfarge. Du har ingenting å skamme deg over, såfremt du selv ikke promoterer rasisme. Og dine lidelser, det du utsettes for, er ikke noe mindre alvorlig, fordi du er hvit.

Alle grupper over hele verden er kapable til å utsette andre for rasisme, og det gjør de også. Vi må ikke bli så selvsentrerte i Vesten at vi tror at hele verden opererer på samme måte som vi har gjort, og at hele verden tilber hvite mennesker. Hvite anses for eksempel for å være underlegne blant rasister i Japan, på samme måte som alle andre ikke-japanere.

Dessuten gjør vi rett i å huske at vi lever i et av landene i verden der rasismen er minst utbredt, og at det faktisk er slik at ikke-vestlige samfunn er betydelig mer intolerante enn land i Vesten.