«Begrep som er brukt av en motbevegelse til Black Lives Matter-bevegelsen.»

Det var i Aftenposten onsdag Joachim Lund skrev en kronikk, der han kritiserte de som troppet opp foran Stortinget fredag og demonstrerte mot rasisme i USA.

«Det var riktig å protestere mot rasisme. Men det var galt å sette liv i fare», skrev Lund i en relativt balansert kommentar.

Saken hadde tittelen «alle liv betyr noe».

Det ble imidlertid for sterk kost for ærværdige Aftenposten, som senere endret tittelen med følgende forklaring:



«Den opprinnelige tittelen var «Alle liv betyr noe». Den ble endret da artikkelforfatteren ble gjort kjent med at «All lives matter» er et begrep som er brukt av en motbevegelse til Black Lives Matter-bevegelsen.»

Da hadde avisen fått flengende kritikk på Twitter og andre sosiale medier:

«Aftenposten er en del av problemet» skrev Fagforbundet-medlem Jonas Ali Ghanizadeh.

Aftenposten er en del av problemet. pic.twitter.com/uwglsWECkV — Jonas Ali Ghanizadeh (@jonasali) June 9, 2020

Lund forsøkte først å forsvare seg på Twitter.

«Jeg tror det må ganske ivrig vranglesning til for å forsøke å presse meg inn i et fiendebilde her», skrev han.

Noen timer senere beklaget han seg imidlertid og karakteriserte ordbruken som en «glipp».

Jo, jeg har brukt mye tid på dette, og til og med snakket med politikere i Minneapolis. Men glapp på den bevegelsen. Alltid kjipt å glippe, ekstra kjipt på sånne ting. Jeg har endret og beklaget så godt jeg kan. — Joacim Lund (@Yokokula) June 9, 2020



Kontrast

Lunds kanossegang står i sterk kontrast til den populære NRK-programlederen Fredrik Solvang, som fikk flengende kritikk for å legge ut et bilde der han koste seg med pizza og øl, i stedet for å vise sympati med Black Lives Matter og la Instagram gå i svart.

Mens Lund beklaget, nektet Solvang å gjøre det samme. Han svarte derimot at han nektet å la seg befale til å legge ut et instagrambilde i svart og fyrte av denne kraftsalven:

«Jeg hadde ikke vært på Instagram tidligere i dag. Så la jeg ut er bilde av en pizza. Det er IKKE ET SIGNAL OM AT JEG IKKE HATER AT SVARTE MENNESKER BLIR DREPT I USA. Nå går sola snart ned her i Norge, pizzaen er fortært og ølen drukket. Jeg tror man skal være høyst opptatt av det som skjer i USA, og vi rystes alle mann, men vi skal ikke direkteimportere problemer der – som har en helt spesifikk og historisk bakgrunn og årsak – til verken norske eller europeiske forhold. Det er å gjøre den universelle antirasistiske kampen en stor bjørnetjeneste, og jeg nekter iallfall å bli befalt å poste en svart rute på en gitt dag på Instagram, for jeg kan tenke selv. Takk.»

Interessant nok var «pizza-gate» nylig tema i siste utgave av Aftenposten-kommentatorenes podcast, Aftenpodden . Her konkluderte sjefsredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten med at Solvang burde ha lagt seg flat og beklaget.

Måtte gå av

Mens ordbruk skaper engasjement i Norge, har det gått enda lenger i USA. Der måtte redaktøren for siden med redaksjonelle lederartikler i New York Times, James Bennet, fratre sin stilling etter at han satte på trykk kronikken « Send inn troppene », som senator Tom Cotton fra Arkansas hadde ført i pennen. Kronikken satte sinnene i kok både hos lesere og ansatte i hele USA

Cotton oppfordret blant annet til en «overveldende maktdemonstrasjon» for å «splitte, arrestere og til slutt avskrekke lovbrytere» mens antirasismedemonstrasjonene var i gang over hele USA.

Bennet forsvarte ifølge NTB opprinnelig å sette Cottons kronikk på trykk, som et eksempel på at avisens står for ideologisk mangfold. Cottons tøffe ord ble likevel for mye for mange og møtt med både intern og ekstern kritikk.