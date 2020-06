annonse

Det var i november i fjor at Aurora spilte to konserter i Israel. På grunn av dette får hun nå flengende kritikk for å delta i et arrangement som var på søndag til inntekt for Amnestys arbeid mot diskriminering.

På konsertens Facebook-side hagler kritikken inn, skriver Klassekampen.

Kunstner Hanan Benammar skriver blant annet at det er en skam at Aurora skulle være en del av arrangementet, hvor også Hkeem, Ruben, Sondre Lerche og Musti deltok. Lege og samfunnsdebattant Mina Adampour følger opp med å skrive at Aurora ikke har noe å bidra med i en støttekonsert for «Black lives matter»-kampanjen før «hun entydig fordømmer Israels systematiske og institusjonaliserte rasisme».

Aurora selv er tydelig preget av kritikken og svarer at hvis hun ikke hadde vært musiker, «hadde jeg nok nesten vært like hard i støtet mot enhver annen artist som skulle spille i Israel». Hun legger til at Israel er et regime hun «syns er forferdelig».

Amnesty International Norge skriver på siden at «Amnesty tar av prinsipp ikke stilling til spørsmål om generell boikott av et land». Og videre: «Vi har ingen grunn til å tvile på at Auroras engasjement mot rasisme og for menneskerettighetene er ærlig».