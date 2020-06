annonse

annonse

De dårlige nyhetene for europeiske økonomi fortsetter å strømme inn. Et slags lyspunkt er at utforbakken er blitt mindre bratt for britisk detaljhandel.

Tirsdag varslet den franske sentralbanken at landets økonomi kan krympe med 10 prosent i år. Ting vil trolig begynne å bedre seg allerede i tredje kvartal, etter en nedtur på 15 prosent i inneværende kvartal.

Til neste år kan BNP øke med 7 prosent igjen, men først rundt sommeren 2022 vil landets økonomi vil være tilbake på samme nivå som før koronakrisen, tror banken. Den legger til at arbeidsledigheten kan ligge over 11,5 prosent i en periode til neste år.

annonse

– Oppsigelsestoppen nådd

Fra Finland kommer det også varsel om nedgang i år og en mindre oppgang neste år. Tankesmia Akava tror brutto nasjonalprodukt vil krympe med 6,5 prosent i 2020 og ta igjen noe av det tapte med en oppgang på 3,5 prosent i 2021.

Noe av tapet vil være permanent fordi bedrifter går konkurs og arbeidsplasser forsvinner, sier sjeføkonom Pasi Sorjonen. Men selv med økende ledighet, tror Akava at toppen er nådd når det kommer til oppsigelser.

Tysk eksport

Det er ikke bare på hjemmebane det går trått for flere europeiske land. Tyskland har opplevd et fall i eksporten på 24 prosent fra mars til april.

I april lå eksporten 31,1 prosent lavere enn i samme måned året før, opplyser det statlige statistikkbyrået Destatis. Det er den største nedgangen for en enkeltmåned, sammenlignet med året før, siden registreringen av handelsstallen begynte i 1950.

annonse

Også importen gikk ned, men ikke like mye. Med en reduksjon på 16,5 prosent, gir det en nedgang i handelsbalansen, som endte på 3,2 milliarder euro eller rundt 33,5 milliarder kroner. Det er også en bunnotering, det laveste siden 2000. Rundt halvparten av den tyske utenrikshandelen i april var med andre EU-land.

Mindre britisk nedgang

I den grad det finnes noen lyspunkter i tirsdagens økonomiske nyheter, er det altså at nedgangen i den britiske varehandelen ikke ble like stor i mai som i april.

Sist måned var omsetningen 5,9 prosent lavere enn i mai 2019, viser tall fra medlemmene i den britiske bransjeforeningen BRC. I april, da brorparten av britiske butikker måtte holde stengt for å hindre smittespredning, ble salgstallene 19,1 prosent lavere enn året før.

Økt netthandel kompenserer for noe av nedgangen i butikksalget. BRC’s medlemmer melder om 60 prosent vekst i denne handelen.